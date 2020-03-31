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Глас народа | В Пензе начали дезинфекцию остановочных павильонов

31.03.2020|09:25
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Утром во вторник, 31 марта, в объектив горожанина попали люди в спецкостюмах у остановочного павильона. Снимки появился в социальной сети «ВКонтакте».

«Дезинфекция остановок», - прокомментировал автор.

На первом фото три человека в белоснежных защитных костюмах, видимо, готовятся распылить дезинфицирующее средство на поверхности. К остановочному павильону от припаркованного рядом грузовика тянется шланг.

Аналогичным снимком читатель поделился с редакцией портала PenzaInform.ru. Дезинфекцию проводят на остановке, расположенной на улице 8 Марта.

Речь о том, что необходимо обработать места большого скопления людей, зашла вечером в понедельник, 30 марта, на планерке в городской администрации. Мэр Андрей Лузгин поручил промыть скамейки в центре Пензы, а также остановочные павильоны во всех районах.

Представители городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и сотрудники санитарной службы не обойдут вниманием и места, где были организованы ярмарки.

Фото vk.com/sova_penza.

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Гость|31.03.2020 09:39|

Какой идиотизм!

Гость|31.03.2020 09:47|

Большое скопление людей сейчас в домах, идиотизм, не туда льёте, сами себя истребляем

Гость|31.03.2020 09:53|

Какой смысл дезинфицировать остановки? Нужно дезинфицировать поверхности которые люди трогают руками. На остановках если вирус и был он сразу оседает и сам погибнет через какое то время.

Гость|31.03.2020 10:00|

Мойте улицы, тротуары обычной водой, пыль, грязь кругом. Вспомните как раньше поливалки мыли улицы

Гость|31.03.2020 10:02|

Спасибо, большое спасибо за необходимые меры.

Лишь бы не итальянский сценарий.

Гость|31.03.2020 10:03|

Хватит тут орать, дебилы! Все правильно делают. И улицы конечно тоже желательно мыть, а не просто пыль собирать

Гость|31.03.2020 10:04|

Скажите мне не далекому а зачем моют там коронавирус что ли как то концентрируется или чо?

Гость|31.03.2020 10:05|

penzainform.ru писал(a):

Речь о том, что необходимо обработать места большого скопления людей,
Не должно быть мест скопления людей в принципе. Все регионы вокруг Пензы в режиме жесткой самоизоляции. Мы ждем......

Гость|31.03.2020 10:14|

Гость писал(a):

Мойте улицы, тротуары обычной водой, пыль, грязь кругом. Вспомните как раньше поливалки мыли улицы

УЛИЦЫ В ПЕНЗЕ НЕИМОВЕРНО ГРЯЗНЫЕ, ТРОТУАРЫ ГРЯЗНЫЕ, ПЛИТКА - СПЛОШНАЯ ГРЯЗЬ (потому что со стороны газона бордюрчик не положили и вся грязь течет на тротуар).

ДВОРНИКИ ВО ДВОРАХ ДОМОВ НЕ МЕТУТ, А ВЕДЬ ЗА ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ ДЕНЬГИ ПЛАТИМ

Гость|31.03.2020 10:21|

Гость писал(a):

Вспомните как раньше поливалки мыли улицы
По отчётам и сейчас моют.И деньги выделяются...

Имя: Гость
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