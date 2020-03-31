31.03.2020 | 09:25

Утром во вторник, 31 марта, в объектив горожанина попали люди в спецкостюмах у остановочного павильона. Снимки появился в социальной сети «ВКонтакте».

«Дезинфекция остановок», - прокомментировал автор.

На первом фото три человека в белоснежных защитных костюмах, видимо, готовятся распылить дезинфицирующее средство на поверхности. К остановочному павильону от припаркованного рядом грузовика тянется шланг.

Аналогичным снимком читатель поделился с редакцией портала PenzaInform.ru. Дезинфекцию проводят на остановке, расположенной на улице 8 Марта.

Речь о том, что необходимо обработать места большого скопления людей, зашла вечером в понедельник, 30 марта, на планерке в городской администрации. Мэр Андрей Лузгин поручил промыть скамейки в центре Пензы, а также остановочные павильоны во всех районах.

Представители городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и сотрудники санитарной службы не обойдут вниманием и места, где были организованы ярмарки.

Фото vk.com/sova_penza.

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