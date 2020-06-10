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Глас народа | И летом бывают неудачи: с горы на ул. Бекешской слетела иномарка

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В Пензе крутой подъем на Бекешской улице даже в теплую пору остается препятствием для автолюбителей.

Видео, запечатлевшее очередную неудачу в покорении вершины, появилось в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 10 июня. Его автор - местная жительница Галина Арбузова, активно привлекающая внимание к проблеме опасного участка на Бекешской улице.

На кадрах, которые были сделаны в 16:05 9 июня, можно видеть иномарку, съезжающую с горы задним ходом. Водитель, по всей видимости, не может справиться с управлением, покидает проезжую часть и сбивает сложенные у одного из домов старые покрышки.

«И летом бывают неудачи», - резюмирует Галина Арбузова.

Подобные ДТП на Бекешской улице, как правило, происходят зимой. Местные жители неоднократно указывали городским властям на то, что участок является местом концентрации аварий. Так, 2 декабря 2019 года Галина Арбузова опубликовала видео, как со склона горы слетает ВАЗ-2110. В декабре 2018-го аналогичный инцидент случился с внедорожником.

Видео пользователя Галина Арбузова, www.youtube.com.

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Гость||

девка, девка за рулём

Гость||

а представьте,что бы с ней зимой было)

Гость||

хорошо никого там не было,а то насмерть бы прижала

Гость||

это не езда если за рулем она

Гость||

Ну что вы право, она же не специально.

Имя: Гость
Комментарий:

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