10.06.2020 | 10:45

В Пензе крутой подъем на Бекешской улице даже в теплую пору остается препятствием для автолюбителей.

Видео, запечатлевшее очередную неудачу в покорении вершины, появилось в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 10 июня. Его автор - местная жительница Галина Арбузова, активно привлекающая внимание к проблеме опасного участка на Бекешской улице.

На кадрах, которые были сделаны в 16:05 9 июня, можно видеть иномарку, съезжающую с горы задним ходом. Водитель, по всей видимости, не может справиться с управлением, покидает проезжую часть и сбивает сложенные у одного из домов старые покрышки.

«И летом бывают неудачи», - резюмирует Галина Арбузова.

Подобные ДТП на Бекешской улице, как правило, происходят зимой. Местные жители неоднократно указывали городским властям на то, что участок является местом концентрации аварий. Так, 2 декабря 2019 года Галина Арбузова опубликовала видео, как со склона горы слетает ВАЗ-2110. В декабре 2018-го аналогичный инцидент случился с внедорожником.

Видео пользователя Галина Арбузова, www.youtube.com.