07.05.2020 | 16:41

В четверг, 7 мая, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Марина, обеспокоенная ситуацией с ограничением посещения детских садов.

«Сегодня в общем чате наша воспитательница предупредила всех родителей, что до 1 июня садик так и не откроют полностью. Будут работать только дежурные группы. От знакомой слышала, что и им такое сказали. У меня сын выпускается в этом году, и выпускной под большим вопросом. Говорят, если его и будут проводить, то не раньше чем в июне и без родителей. Я не против: надо так надо. Просто хотелось бы знать точно», - написала Марина. Номер дошкольного учреждения она называть отказалась.

В Министерстве образования Пензенской области напомнили, что с 16 марта в регионе введен режим повышенной готовности, пока он действует до 11 мая включительно.

«По решению оперативного штаба детские сады работают в режиме дежурных групп, которые формируются по заявлению родителей. При этом родители должны предоставить справку от работодателя, что их предприятие входит в число действующих непрерывно. Группы формируются с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по количеству детей (до 10 человек) и соблюдением санитарных норм. Рекомендуется формировать группы по возрастному составу и не устанавливать ограничения по числу таких групп», - сообщили в минобре 7 мая.

Детсады продолжат работать в режиме дежурных групп, если будет продлен режим повышенной готовности, а такое решение пока не озвучивалось.