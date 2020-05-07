Сетевое издание|18+|Четверг|7 мая 2020|18:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |

Глас народа | В Пензе родителей предупредили, что детсады не откроют до 1 июня

Печать

В четверг, 7 мая, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Марина, обеспокоенная ситуацией с ограничением посещения детских садов.

«Сегодня в общем чате наша воспитательница предупредила всех родителей, что до 1 июня садик так и не откроют полностью. Будут работать только дежурные группы. От знакомой слышала, что и им такое сказали. У меня сын выпускается в этом году, и выпускной под большим вопросом. Говорят, если его и будут проводить, то не раньше чем в июне и без родителей. Я не против: надо так надо. Просто хотелось бы знать точно», - написала Марина. Номер дошкольного учреждения она называть отказалась.

В Министерстве образования Пензенской области напомнили, что с 16 марта в регионе введен режим повышенной готовности, пока он действует до 11 мая включительно.

«По решению оперативного штаба детские сады работают в режиме дежурных групп, которые формируются по заявлению родителей. При этом родители должны предоставить справку от работодателя, что их предприятие входит в число действующих непрерывно. Группы формируются с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по количеству детей (до 10 человек) и соблюдением санитарных норм. Рекомендуется формировать группы по возрастному составу и не устанавливать ограничения по числу таких групп», - сообщили в минобре 7 мая.

Детсады продолжат работать в режиме дежурных групп, если будет продлен режим повышенной готовности, а такое решение пока не озвучивалось.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

А 1 июня откроют?

Гость||

Открывайте уже детские сады!!! Родители вышли на работу, а детей вынуждены пристраивать куда-то... Желания вести ребёнка к чужим воспитателям и в чужую группу желания нет, т.к. лишние слезы не нужны родителям, детям некомфортно в чужой группе

Гость||

Без выпускных в яслях можно обойтись, блажь родительская

Гость||

Нельзя открывать детсады и режим повышенной готовности нужно продлять или хотите чтобы наступил коллапс системы здравоохранения?

Гость||

Школы вообще закрыли 2 месяца назад и летнего лагеря нет куда девать первоклашек???

Гость||

Вот поэтому и снижается рождаемость. Родители работают. Бабушки-дедушки бывшие пенсионеры работают. Школы и детсады не работают

Гость||

Открывайте САДЫ!!!! С кем детей оставлять???

Гость||

Гость писал(a):

Открывайте САДЫ!!!! С кем детей оставлять???
До сентября вряд ли откроют.

Гость||

Если информация от Космачева про 500 тяжёлых пневмоний правда, то режим изоляции будет до июля минимум. Если выдержит система здравоохранения. Искренне завидую родителями, у которых есть бабушки-дедушки в деревнях. Бедные дети, вынужденные сидеть в городе!!!

Гость||

До Нового года не откроят

Гость||

Бабушка с дедушкой рядышком, будто жених и невеста ...70 вёрст всего, конечно рядышком.

Гость||

люди еще про выпускные думают при такой обстановке

Гость||

Причём иут выпускной в яслях? Всю жизнь выпускались дети из сада в школу. Всегда были выпускные. В этом году мой ребёнок тоже идет в школу. И проститься с садом, прийти на выпускной, сказать спасибо всем, кто был с ним 5 лет, проститься с теми друзьями, с кем уже больше не увидится... вот чего мы теперь лишены. Пусть выпускной пройдет в июне, пусть не в той форме, как раньше планировали сотрудники... но не лишайте детей праздника!

Гость||

Напиться всегда успеют, какие ещё выпускные ...на второй год все хором пусть остаются, на следующий год оторвутся по полной ..

Гость||

Про напиться дебильный комментарий. У кого о чем болит...

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте