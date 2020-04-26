26.04.2020 | 17:38

В воскресенье, 26 апреля, жителей Южной Поляны встревожило появление нарядов полиции и Росгвардии у торгового центра.

О том, что же происходило у здания на улице Калинина, 93, редакции портала PenzaInform.ru рассказала очевидица Карина.

«Около 17:00 появились первые полицейские. Люди стали разбегаться, подумали, что сейчас оштрафуют за нарушение режима самоизоляции. Потом я увидела кинолога с собакой. Они ходили и заглядывали в машины, будто искали что-то. Все подумали, что нашли какой-то подозрительный предмет», - поделилась пензячка.

По ее словам, к ТЦ «Фортуна» прибыло не менее трех экипажей правоохранителей. Кинолог и собака обошли территорию, затем скрылись.

«Непонятно, что же такое произошло, почему прибыло столько полицейских, росгвардейцев? Что за переполох? Наркотики, бомба, оружие? В чем причина такой суеты?» - задалась вопросами Карина.

Как позже пояснили редакции портала в пресс-службе регионального управления Росгвардии, опасения пензячки были беспочвенны.

Причиной переполоха оказалась кража ноутбука из машины на парковке. Владелец оставил ПК без присмотра, а когда вернулся, обнаружил его пропажу. Мужчина позвонил в полицию.

«На вызов прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Они опросили потерпевшего и приступили к поискам злоумышленника», - добавили в пресс-службе.