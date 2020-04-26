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Глас народа | Пензячка сообщила о скоплении полиции у ТЦ «Фортуна»

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В воскресенье, 26 апреля, жителей Южной Поляны встревожило появление нарядов полиции и Росгвардии у торгового центра.

О том, что же происходило у здания на улице Калинина, 93, редакции портала PenzaInform.ru рассказала очевидица Карина.

«Около 17:00 появились первые полицейские. Люди стали разбегаться, подумали, что сейчас оштрафуют за нарушение режима самоизоляции. Потом я увидела кинолога с собакой. Они ходили и заглядывали в машины, будто искали что-то. Все подумали, что нашли какой-то подозрительный предмет», - поделилась пензячка.

По ее словам, к ТЦ «Фортуна» прибыло не менее трех экипажей правоохранителей. Кинолог и собака обошли территорию, затем скрылись.

«Непонятно, что же такое произошло, почему прибыло столько полицейских, росгвардейцев? Что за переполох? Наркотики, бомба, оружие? В чем причина такой суеты?» - задалась вопросами Карина.

Как позже пояснили редакции портала в пресс-службе регионального управления Росгвардии, опасения пензячки были беспочвенны.

Причиной переполоха оказалась кража ноутбука из машины на парковке. Владелец оставил ПК без присмотра, а когда вернулся, обнаружил его пропажу. Мужчина позвонил в полицию.

«На вызов прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Они опросили потерпевшего и приступили к поискам злоумышленника», - добавили в пресс-службе.

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Гость||

На парковке всегда прячу ценные сумки и панель от магнитолы под сиденье. Привычка из 90х.

Гость||

Это ТЦ "Лысенко" а не Южный.

Гость||

Насрать ....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Около 17:00 появились первые полицейские. Люди стали разбегаться,
Такое возможно только в полицейском государстве,где местные жители,ничего не нарушая, боятся своих "защитников",которых содержат из своего же кошелька!

Гость||

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Троицке.

По данным столичного главка МЧС, причиной инцидента в 12-этажном доме стала разгерметизации самогонного аппарата.

Гость||

тц «Фортуна» , бывший «Универсам» вроде на фото)))

Гость||

Люди стали разбегаться, подумали, что сейчас оштрафуют за нарушение режима самоизоляции.

А мжт это они и украли ноутбук

Гость||

Можно подумать,что облава с собаками на нарушителей режима самоизоляции?

Гость||

Гость писал(a):

тц «Фортуна» , бывший «Универсам» вроде на фото)))
да))) Какая разница, ТЦ "Южный", ул. Красная Горка, 36а, а здесь ТЦ "Фортуна", ул. Калинина,93. У Пензаинформ косяк за косяком))) Вчера был ветеран войны, сегодня ТЦ "Южный", завтра нас чем порадует)))

Гость||

Идёт охота на волков, Идёт охота.

На серых хищников, матёрых и щенков...

Гость||

ой видно не простой человечек у которого увели penzainform.ru писал(a):

ноутбук

Имя: Гость
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