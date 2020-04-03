03.04.2020 | 09:11

Жители Пензенской области по-разному отнеслись к новости о том, что весь апрель объявлен в стране нерабочим. Соответствующее решение, направленное на борьбу с распространением нового коронавируса, принял президент Владимир Путин.

Одним из мест, где развернулась дискуссия, стала личная страница губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Instagram. Жители региона стали делиться проблемами в комментариях под видеозаписью, на которой актер и режиссер Андрей Соколов призвал их позаботиться о себе и своих близких и оставаться дома.

«Хватит кормить людей советами артистов! У артистов денег достаточно, чтобы пережить какое-то время без работы», - констатировал один из интернет-пользователей.

«Нам на что сидеть? Чем платить за съемные квартиры, коммуналку, еду? Мы остались без средств к существованию! Дайте хоть работу! А эти бездари и дармоеды пусть сидят!» - написала другая подписчица.

«Банкам тоже скажем: я не могу платить, я сижу дома. Раз такая страшная инфекция, мы сидим и не рыпаемся. Но банкам что говорить: они не собираются никаких каникул давать!» - возмутилась третья.

Правда, нашлись и недовольные необходимостью трудиться.

«Почему мерчендайзер по майонезу должен продолжать работать, можете мне объяснить?! 20 магазинов в день! Товара мало в магазинах, на склад ходить не надо, просто приходишь, фоткаешь витрины и уходишь», - рассказала одна жительница региона.

«А нам в понедельник на работу. Очень страшно заходить в маршрутку без маски, без перчаток. Плата за проезд - только наличные», - высказала свои опасения другая.

Режим обязательной самоизоляции введен в Пензенской области с 31 марта. Граждане не должны покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иная прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу (в том числе передвижение по Пензенской области), если она не приостановлена.

Также можно выходить в близлежащие к дому магазины и места оказания услуг. Выгуливать животных можно на расстоянии не более 100 метров от дома, мусор - выносить на ближайшую площадку.

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