Сетевое издание|18+|Пятница|3 апр 2020|10:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+12oC
Завтра | Ясно |
  86.10  |  $  79.27

Глас народа | Пензенцы о нерабочем апреле: Мы остались без средств к существованию

03.04.2020|09:11
Печать

Жители Пензенской области по-разному отнеслись к новости о том, что весь апрель объявлен в стране нерабочим. Соответствующее решение, направленное на борьбу с распространением нового коронавируса, принял президент Владимир Путин.

Одним из мест, где развернулась дискуссия, стала личная страница губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Instagram. Жители региона стали делиться проблемами в комментариях под видеозаписью, на которой актер и режиссер Андрей Соколов призвал их позаботиться о себе и своих близких и оставаться дома.

«Хватит кормить людей советами артистов! У артистов денег достаточно, чтобы пережить какое-то время без работы», - констатировал один из интернет-пользователей.

«Нам на что сидеть? Чем платить за съемные квартиры, коммуналку, еду? Мы остались без средств к существованию! Дайте хоть работу! А эти бездари и дармоеды пусть сидят!» - написала другая подписчица.

«Банкам тоже скажем: я не могу платить, я сижу дома. Раз такая страшная инфекция, мы сидим и не рыпаемся. Но банкам что говорить: они не собираются никаких каникул давать!» - возмутилась третья.

Правда, нашлись и недовольные необходимостью трудиться.

«Почему мерчендайзер по майонезу должен продолжать работать, можете мне объяснить?! 20 магазинов в день! Товара мало в магазинах, на склад ходить не надо, просто приходишь, фоткаешь витрины и уходишь», - рассказала одна жительница региона.

«А нам в понедельник на работу. Очень страшно заходить в маршрутку без маски, без перчаток. Плата за проезд - только наличные», - высказала свои опасения другая.

Режим обязательной самоизоляции введен в Пензенской области с 31 марта. Граждане не должны покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иная прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу (в том числе передвижение по Пензенской области), если она не приостановлена.

Также можно выходить в близлежащие к дому магазины и места оказания услуг. Выгуливать животных можно на расстоянии не более 100 метров от дома, мусор - выносить на ближайшую площадку.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|03.04.2020 09:33|

Где наши деньги, фонды всякие на черный день, трилионы рублей где!? Обманули и обокрали опять!

Гость|03.04.2020 09:33|

Ну правильно говорят, потом с вилами на пойдём, весь бизнес убили а налоги плати, коммуналку плати, кредиты плати

Гость|03.04.2020 09:35|

Я лично вилы сегодня старые нашел в саду. Хорошие такие, крепкие, много выдержат, надо наточить, вспомнить старую Русь матушку!

Гость|03.04.2020 09:36|

Не кипишуйте, все будет.

Гость|03.04.2020 09:38|

Такого никто не ожидал Где выступления и дела профессионалов? Где санитарный врач,где весь перечень мер. А как прожить- резонный вопрос. Люди рассаду посадили, урожай хотим получить . Что делать - власть ?

Гость|03.04.2020 09:39|

НА КЛАДБИЩА К УМЕРШИМ МОЖНО ХОДИТЬ?

Гость|03.04.2020 09:40|

Нет, насс еще не всех добили. Добьют всех через год, когда налоги с вкладов начнут брать. Это только здесь такое - государство лезет к одним гражданам в карман, чтобы передать другим и сделать всех равными, т.е. голодными, злыми и нищими. А ротенберги и пр будут медальки и миллиарды хапать. Интересно, кто же за всем этим стоит?

Гость|03.04.2020 09:41|

Гость писал(a):

НА КЛАДБИЩА К УМЕРШИМ МОЖНО ХОДИТЬ?
Скоро сам там окажешься в качестве умершего, от голода

Гость|03.04.2020 09:41|

сегодня по телеку объяснили, что аренды нам не отменят. Уж больно большие убытки несут владельцы ТЦ. Сижу дома, плачу налоги, аренды, зарплаты, соцстрах.

Гость|03.04.2020 09:41|

Гость писал(a):

Гость|03.04.2020 09:28|

Иван,раздай людям денет,хоть по десятке каждому.

- Дай, дай один миллион! - Иди прочь! Дай мне миллион! Я уйду прочь. Дай миллион! - Иди отсюда! Уйди! У тебя их много, миллиончиков! Дай один миллиончик! У него много миллионов, а у меня ничего. Я прошу у него миллион. Вот уже полчаса я иду за ним. Мне нужен миллион! х.ф. золотой теленок

Гость|03.04.2020 09:42|

Гость писал(a):

Нет, насс еще не всех добили. Добьют всех через год, когда налоги с вкладов начнут брать. Это только здесь такое - государство лезет к одним гражданам в карман, чтобы передать другим и сделать всех равными, т.е. голодными, злыми и нищими. А ротенберги и пр будут медальки и миллиарды хапать. Интересно, кто же за всем этим стоит?

боюсь, что вкладов через год не останется.

Гость|03.04.2020 09:42|

Ура!

Новость: американцы изобрели вакцину от короновируса.

Уже испытали на мышах, всё норм, теперь испытают на группе добровольцев.

Гость|03.04.2020 09:42|

В понедельник все на работу ринут,млевать на самоизоляцию с голоду быстрее помрёшь

Гость|03.04.2020 09:43|

Гость писал(a):

В понедельник все на работу ринут,млевать на самоизоляцию с голоду быстрее помрёшь
Бюджетникам не надо. Нам и так заплатят.

Гость|03.04.2020 09:43|

Радиозавод работает рубин рабо акт дизельный работает частники работают молочный работает хлебзавод работает енергетики городоканал тоже.ктоже дома сидит?

← Ctrl пред.
1234567
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте