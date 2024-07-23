Сетевое издание|18+|Вторник|23 июл 2024|13:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Эксперт рассказал, как пересчитают пенсии работающим пенсионерам

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С 1 августа будет произведен перерасчет пенсии работающих пенсионеров. При пересмотре учитывается трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы.

Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

По его словам, в зависимости от объема страховых взносов Социальный фонд России увеличивает общее количество пенсионных коэффициентов работника, но оно увеличится максимум на 3 единицы. Далее новое общее количество пенсионных коэффициентов умножается на стоимость пенсионного коэффициента, которая с начала этого года составляет 133,05 рубля.

«Однако для работающих пенсионеров стоимость пенсионного коэффициента не индексируется, и ее значение фиксируется на уровне, который был в том году, когда пенсионер начал получать пенсию. Например, для работающего пенсионера, который оформил пенсию в 2018 году и продолжал работать без перерывов до этого года, стоимость пенсионного коэффициента равна 81,49 рублей», - объяснил Виктор Ляшок.

Эксперт уточнил, что даже при накоплении трех пенсионных коэффициентов размер прибавки для вышедшего на пенсию в 2018 году человека составит всего около 244,47 рубля.

Максимальный размер прибавки получат пенсионеры, начавшие получать пенсию в этом году, при условии, что работодатель выплачивал страховые взносы. Она составит 399,15 рубля.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте