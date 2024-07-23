Эксперт рассказал, как пересчитают пенсии работающим пенсионерам

23.07.2024 | 08:07

С 1 августа будет произведен перерасчет пенсии работающих пенсионеров. При пересмотре учитывается трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы.

Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

По его словам, в зависимости от объема страховых взносов Социальный фонд России увеличивает общее количество пенсионных коэффициентов работника, но оно увеличится максимум на 3 единицы. Далее новое общее количество пенсионных коэффициентов умножается на стоимость пенсионного коэффициента, которая с начала этого года составляет 133,05 рубля.

«Однако для работающих пенсионеров стоимость пенсионного коэффициента не индексируется, и ее значение фиксируется на уровне, который был в том году, когда пенсионер начал получать пенсию. Например, для работающего пенсионера, который оформил пенсию в 2018 году и продолжал работать без перерывов до этого года, стоимость пенсионного коэффициента равна 81,49 рублей», - объяснил Виктор Ляшок.

Эксперт уточнил, что даже при накоплении трех пенсионных коэффициентов размер прибавки для вышедшего на пенсию в 2018 году человека составит всего около 244,47 рубля.

Максимальный размер прибавки получат пенсионеры, начавшие получать пенсию в этом году, при условии, что работодатель выплачивал страховые взносы. Она составит 399,15 рубля.