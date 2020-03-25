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Глас народа | Пензенец возмущен отключением в ТЦ автоматических дверей при пандемии

25.03.2020|09:15
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Во вторник, 24 марта, в рубрику «Глас народа» сетевого издания PenzaInform.ru поступило сообщение от жителя областного центра, которого возмутила безответственность сотрудников торговых центров.

«В мире пандемия коронавируса, со всех сторон говорят о гигиене, о том, чтобы лишний раз не трогать что-то руками в общественных местах. Но некоторым пензенским ТЦ на это наплевать, там отключают автоматические двери, в результате чего всем посетителям приходится хвататься за дверные ручки.

Ладно еще они в обычное время на этом экономили - в холодное время года автоматические двери там отключены постоянно (что, на мой взгляд, все же является неуважением к посетителям)», - высказал свое мнение горожанин.

Он считает, что при сложившейся эпидемиологической ситуации это вообще преступно.

В Пензенской области, по данным на 24 марта, зарегистрировано двое заболевших коронавирусом. Первая женщина - жена депутата Заксобра Михаила Лисина - в ближайшее время уже будет выписана из больницы.

О второй - 77-летней пензячке - стало известно 24-го числа. Сейчас выявляют и обследуют контактных лиц - 87 человек. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Утверждается, что заболевшие друг с другом не контактировали.

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Новость сообщил — esaul
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Гость|25.03.2020 09:41|

Правильное замечание. В Испании при входе магазин охранники обрабатывают всем входящим руки дез. раствором и выдают одноразовые перчатки. Да ещё следят, чтобы люди их одели, прежде чем войти в магазин.

Гость|25.03.2020 09:42|

Все правильно говорит человек! Хрен ли, беритесь за двери руками, разносите и размножайтесь. такое ощущение, что специально во вред населению.

Гость|25.03.2020 09:43|

это Пемза, детка

Гость|25.03.2020 09:46|

Закроют ТЦ все, ходи радуйся до конца недели.

Имя: Гость
Комментарий:

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