25.03.2020 | 09:15

Во вторник, 24 марта, в рубрику «Глас народа» сетевого издания PenzaInform.ru поступило сообщение от жителя областного центра, которого возмутила безответственность сотрудников торговых центров.

«В мире пандемия коронавируса, со всех сторон говорят о гигиене, о том, чтобы лишний раз не трогать что-то руками в общественных местах. Но некоторым пензенским ТЦ на это наплевать, там отключают автоматические двери, в результате чего всем посетителям приходится хвататься за дверные ручки.

Ладно еще они в обычное время на этом экономили - в холодное время года автоматические двери там отключены постоянно (что, на мой взгляд, все же является неуважением к посетителям)», - высказал свое мнение горожанин.

Он считает, что при сложившейся эпидемиологической ситуации это вообще преступно.

В Пензенской области, по данным на 24 марта, зарегистрировано двое заболевших коронавирусом. Первая женщина - жена депутата Заксобра Михаила Лисина - в ближайшее время уже будет выписана из больницы.

О второй - 77-летней пензячке - стало известно 24-го числа. Сейчас выявляют и обследуют контактных лиц - 87 человек. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Утверждается, что заболевшие друг с другом не контактировали.

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