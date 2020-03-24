24.03.2020 | 14:04

Во вторник, 24 марта, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился горожанин Дмитрий. Мужчина стал очевидцем последствий аварии с участием маршрутки № 93 на конечной остановке «Совхоз-техникум».

Микроавтобус скатился вниз по лестнице рано утром, сшиб дерево. Машина получила механические повреждения, люди в аварии не пострадали. Фото с места инцидента появились в социальных сетях.

«Там не раз случались подобные ДТП. Водители паркуются на Т-образном перекрестке. А этот, видимо, не поставил машину на ручник», - рассказал Дмитрий.

Он проезжал мимо места ДТП и снял на видео, как попавшую в ловушку «Газель» вытаскивают при помощи троса. Кадрами он поделился с редакцией.

«Центру организации движения давно пора бы обратить внимание на конечную остановку 93-го маршрута», - резюмировал горожанин.

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