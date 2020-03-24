24.03.2020 | 08:07

Утром во вторник, 24 марта, в Пензе произошла авария с участием пассажирского транспорта. Один из очевидцев опубликовал фотографию с места ДТП в городском сообществе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

«Газель» 93-го маршрута скатилась по лестнице на конечной остановке «Совхоз-техникум». Время 7:35», - сообщил участник группы.

На фото видно, что на покрытой снегом лестнице остались следы колес. Съехав вниз, микроавтобус сбил дерево. При столкновении оказалось повреждено правое крыло.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Выяснить все обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам ГИБДД.

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