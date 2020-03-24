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Происшествия | В Пензе «Газель» съехала по лестнице и сбила дерево

24.03.2020|08:07
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Утром во вторник, 24 марта, в Пензе произошла авария с участием пассажирского транспорта. Один из очевидцев опубликовал фотографию с места ДТП в городском сообществе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

«Газель» 93-го маршрута скатилась по лестнице на конечной остановке «Совхоз-техникум». Время 7:35», - сообщил участник группы.

На фото видно, что на покрытой снегом лестнице остались следы колес. Съехав вниз, микроавтобус сбил дерево. При столкновении оказалось повреждено правое крыло.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Выяснить все обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам ГИБДД.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|24.03.2020 08:14|

без водилы похоже

Гость|24.03.2020 08:16|

Достать ее будет нелегко...

Гость|24.03.2020 08:25|

Эти не разумные водятлы, нормально работают только когда есть надсмотрщик. Как надсмотрщик отлучается, тут и начинается потеха.

Гость|24.03.2020 08:35|

хорошо,что карантин сейчас! мог бы студентов посшибать там...

Гость|24.03.2020 08:36|

penzainform.ru писал(a):

Съехав вниз, микроавтобус сбил дерево.
Дерево переходило дорогу в неположенном месте. Или бросилось под колеса.

Гость|24.03.2020 09:11|

Хуже таксистов, эти маршрутчики!

Имя: Гость
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