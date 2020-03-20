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Глас народа | В соцсетях сообщили о нападениях на девушек в Терновке

20.03.2020|09:42
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Пользователи соцсетей распространили информацию о нападениях, якобы происходящих в юго-восточной части Пензы.

«Спутник, Терновка, кто ходит через гаражи к ТЦ «Слава», к Терешковой или к «Ритейл-Парку» через улицу Вадинскую, будьте осторожны! На девушек нападает неуравновешенный урод, избивает и убегает, потому что постоянно мешают недалеко проходящие люди», - рассказала участница одной из групп во «ВКонтакте».

По ее словам, произошло четыре таких случая.

«Вчера последний раз избили очередную девушку, вечером, обращение в полицию написано! Будьте внимательны и осторожны! Не ходите там одни в темное время суток!» - посоветовала горожанам участница сообщества.

В пресс-службе регионального управления МВД эту информацию подтвердили лишь частично. По словам сотрудников ведомства, факт причинения телесных повреждений в этом районе был зарегистрирован в конце февраля - начале марта. Пострадала женщина. Сколько ей лет и насколько серьезные травмы она получила, не сообщается.

«По данному факту в отделе полиции № 5 проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность предполагаемого нападавшего», - уточнили в пресс-службе УМВД.

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Гость|20.03.2020 09:51|

Это фейк или правда?

Гость|20.03.2020 09:52|

В Пензе УМВД работает? А ГИБДД есть?

Гость|20.03.2020 09:54|

Ща полицаи найдут в два счёта

Гость|20.03.2020 09:54|

Куда смотрят камеры?

Гость|20.03.2020 09:57|

Гость писал(a):

А ГИБДД есть?
Виртуально.

Гость|20.03.2020 10:02|

penzainform.ru писал(a):

Терновка, кто ходит через гаражи к ТЦ «Слава»
Первом делом снести гаражи, вторым делом подальше переезжать с захолустья того.

Гость|20.03.2020 10:27|

Каратиста какого-нибудь нарядить в парик...) и отправить туда шастать в темное время...)

Имя: Гость
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