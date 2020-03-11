11.03.2020 | 14:02

По улице Автомобилистов в Богословке Пензенского района трудно проехать тем, кто находится за рулем легкового транспорта. Пешеходам пройти по дороге тоже сложно.

Об этом редакции портала PenzaInform.ru в среду, 11 марта, рассказал местный житель Артем.

«Ни пройти ни проехать 3 километра до трассы. А там начинаются новые препятствия. Дети до школы дойти не могут, по уши в грязи, легковые автомобили - проехать», - пояснил мужчина.

На кадрах, присланных им, запечатлено дорожное полотно, представляющее собой грязевое месиво. От колес машин остались глубокие колеи и рытвины. Также водителей поджидает множество ям.

По словам Артема, власти уже много лет обещают сделать нормальную дорогу, но воз и ныне там.

«Идет сбор подписей на заявление в прокуратуру в Москву, так как наша бессильна, и обращение на центральное телевидение», - подытожил мужчина.

Видео instagram.com/artemmerkulov.

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