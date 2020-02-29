29.02.2020 | 13:02

Видео с редким явлением - зимней грозой - появилось в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте».

«В Спасском районе ночью 28 февраля попал под сильный ливень и грозу, удалось запечатлеть. Обалдеть - в феврале гроза!» - написал автор Павел Васяев.

На записи, сделанной из салона автомобиля, видно, как дождь хлещет в стекло и заливает дорогу. Внезапно ночную темноту прорезает вспышка молнии, на мгновение освещая все вокруг, а потом вновь наступает мгла.

Комментаторы подтверждают, что на западе Пензенской области в ночь на 28 февраля действительно была такая погода.

«В Белинском тоже гроза была», «В Наровчате в три ночи бабахало», «Была гроза и молния, как летом во втором часу ночи!» - пишут они.

«Я не удивлена, зимы-то не было», - подвела итог одна из участниц обсуждения.

Видео https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_1593311

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