В Чемодановке из-за молнии вспыхнул дом площадью 300 кв. м

Днем в понедельник, 25 августа, в селе Чемодановка Бессоновского района случился пожар из-за грозового разряда.

Загорелась крыша кирпичного одноэтажного дома с мансардой общей площадью 300 кв. метров. Сообщение о ЧП спасатели получили в 13:19.

На тушение пламени привлекли 14 человек и 4 единицы техники.

Крыша дома полностью сгорела. В ЧП никто не погиб и не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Похожий пожар случился ночью 10 августа в селе Татарский Канадей Кузнецкого района. Из-за молнии в доме обгорела стена на кухне на площади 1,5 кв. м. Огонь потушили до приезда спасателей.

