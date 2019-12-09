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Глас народа | Жительница Тамалы предложила отметить на карте региона новую реку

09.12.2019|14:58
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В Тамале на улице Степана Разина потекла речка. О ней в понедельник, 9 декабря, в социальной сети «ВКонтакте» рассказала местная жительница Елена.

По словам сельчанки, исток реки – неисправность в водопроводной системе. Насосы перегоняют воду в пруд, а местные жители в своих домах вынуждены довольствоваться тоненькой струйкой.

«Причем эти насосы часто ломаются, а река все течет. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не дают», - пожаловалась Елена.

На снимках, которые она прикрепила к посту, запечатлен поток воды, проделавший себе путь среди сугробов.

«Наверное, уже нужно дать название этой речке и отметить на карте области», - предложила сельчанка.

Фото Елены Тимошиной, vk.com/tamala.

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Гость|09.12.2019 15:31|

Чё курила?

Имя: Гость
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