09.12.2019 | 14:58

В Тамале на улице Степана Разина потекла речка. О ней в понедельник, 9 декабря, в социальной сети «ВКонтакте» рассказала местная жительница Елена.

По словам сельчанки, исток реки – неисправность в водопроводной системе. Насосы перегоняют воду в пруд, а местные жители в своих домах вынуждены довольствоваться тоненькой струйкой.

«Причем эти насосы часто ломаются, а река все течет. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не дают», - пожаловалась Елена.

На снимках, которые она прикрепила к посту, запечатлен поток воды, проделавший себе путь среди сугробов.

«Наверное, уже нужно дать название этой речке и отметить на карте области», - предложила сельчанка.

Фото Елены Тимошиной, vk.com/tamala.