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Глас народа | Пензенцы с пр. Строителей остались без горячей воды из-за чужой ошибки

09.12.2019|16:39
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В понедельник, 9 декабря, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница дома № 17а на проспекте Строителей. Она пожаловалась на отсутствие коммунального ресурса, столь необходимого в холодное время года.

«В нашей девятиэтажке в квартирах по всему стояку с 26 ноября нет горячей воды. Из крана течет ледяная. Говорят, что кто-то неправильно врезал бойлер. Я каждый день звоню на горячую линию в управляющую организацию «Жилье-15», сообщаю о проблеме, оставляю свой телефон, но все безрезультатно», - рассказала горожанка.

По словам женщины, 6 декабря она обратилась в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области, но ответа пока тоже не получила.

Когда неполадки устранят и понесет ли ответственность собственник бойлера, пока неизвестно.

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Гость|09.12.2019 16:50|

penzainform.ru писал(a):

Говорят, что кто-то неправильно врезал бойлер.
Это как можно врезать бойлер, чтобы в стояке вода стала холодной вместо горячей?

Гость|09.12.2019 16:51|

Гость писал(a):

Это как можно врезать бойлер, чтобы в стояке вода стала холодной вместо горячей?
да никак. это предположения неграмотной

Гость|09.12.2019 17:40|

У нас тоже сосед неправильно подключил бойлер и проблемы с горячей водой были у всего стояка. Соседа нашли, бойлер подключили правильно. Ему счета за свет приходили на несколько тысяч в месяц, а ему по фигу)))

Гость|09.12.2019 17:42|

Гость писал(a):

Гость|09.12.2019 16:50|

penzainform.ru писал(a):

Говорят, что кто-то неправильно врезал бойлер.

Это как можно врезать бойлер, чтобы в стояке вода стала холодной вместо горячей?

Пензюкские умельцы умудрялись врезаться так, что в газовую систему шла вода, а тут ничего мудрёного нет. Шабашники "электрики" делают проводку так что дома остаются без света и много других умельцев есть

Гость|09.12.2019 17:43|

Про бойлер знают а кто врезал - нет? Темнят.

Имя: Гость
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