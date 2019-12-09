09.12.2019 | 16:39

В понедельник, 9 декабря, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница дома № 17а на проспекте Строителей. Она пожаловалась на отсутствие коммунального ресурса, столь необходимого в холодное время года.

«В нашей девятиэтажке в квартирах по всему стояку с 26 ноября нет горячей воды. Из крана течет ледяная. Говорят, что кто-то неправильно врезал бойлер. Я каждый день звоню на горячую линию в управляющую организацию «Жилье-15», сообщаю о проблеме, оставляю свой телефон, но все безрезультатно», - рассказала горожанка.

По словам женщины, 6 декабря она обратилась в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области, но ответа пока тоже не получила.

Когда неполадки устранят и понесет ли ответственность собственник бойлера, пока неизвестно.