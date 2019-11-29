29.11.2019 | 10:47

На площади Ленина в областном центре появилась светящаяся инсталляция в виде цифр 2020. Снимками конструкции с редакцией ИА «ПензаИнформ» поделилась горожанка Евгения в пятницу, 29 ноября.

В этом году местоположение цифр изменилось: их установили не со стороны улицы Московской, а со стороны Кирова, прямо напротив главной новогодней елки города, монтаж которой начался 16 ноября, а сейчас подходит к концу.

По словам пензячки, решившей запечатлеть ребенка на фоне цифр, фотозона оказалась не очень удобной. «Вазоны мешают сделать хорошее фото. Когда хочешь, чтобы все цифры попали в кадр, вместе с ними в кадр непременно влезают и эти огромные клумбы. Хороший снимок так и не получился. Идеально было бы, если бы их убрали», - высказала свое мнение Евгения.

Помимо инсталляции, на центральной городской площади появился домик Деда Мороза, рядом оборудуют сцену для концертов.

1 декабря главная новогодняя красавица Пензы должна засверкать огнями.