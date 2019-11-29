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Глас народа | Пензячку расстроило новое местоположение цифр на пл. Ленина

29.11.2019|10:47
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На площади Ленина в областном центре появилась светящаяся инсталляция в виде цифр 2020. Снимками конструкции с редакцией ИА «ПензаИнформ» поделилась горожанка Евгения в пятницу, 29 ноября.

В этом году местоположение цифр изменилось: их установили не со стороны улицы Московской, а со стороны Кирова, прямо напротив главной новогодней елки города, монтаж которой начался 16 ноября, а сейчас подходит к концу.

По словам пензячки, решившей запечатлеть ребенка на фоне цифр, фотозона оказалась не очень удобной. «Вазоны мешают сделать хорошее фото. Когда хочешь, чтобы все цифры попали в кадр, вместе с ними в кадр непременно влезают и эти огромные клумбы. Хороший снимок так и не получился. Идеально было бы, если бы их убрали», - высказала свое мнение Евгения.

Помимо инсталляции, на центральной городской площади появился домик Деда Мороза, рядом оборудуют сцену для концертов.

1 декабря главная новогодняя красавица Пензы должна засверкать огнями.

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Гость|29.11.2019 11:10|

мужика тебе надо,евгения

Гость|29.11.2019 11:13|

ребенок с горшками, все как положено...че те все не нравицца?!..

Гость|29.11.2019 11:14|

penzainform.ru писал(a):

Вазоны мешают сделать хорошее фото
Вот проблемы у людей ))

Гость|29.11.2019 11:19|

penzainform.ru писал(a):

Помимо инсталляции, на центральной городской площади появился домик Деда Мороза, рядом оборудуют сцену для концертов.
А вот мужик там уже стоит осталось только нарядить в костюм Деда Мороза и платить ему не надо

Гость|29.11.2019 11:23|

penzainform.ru писал(a):

1 декабря главная новогодняя красавица Пензы должна засверкать огнями.
сомнительно, что она засверкает 1 декабря... вы еще ни в одну дату не уложились.

Гость|29.11.2019 11:24|

Ну так Медведева же ждут на открытие чего-то там. Надыть, чтоб цифры были видны с проезда кортежа. А селфи он делать вряд ли будет.

Имя: Гость
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