16.11.2019 | 13:33

В пятницу, 15 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение пензячки, возмущенной противоречивым диагнозом и поступком врача-ортопеда.

По словам женщины, 11 ноября ее сын вернулся домой с опухшей рукой. В травмпункте на улице Бекешской мальчику сделали снимок и определили перелом 4-й и 5-й костей левой кисти.

«Загипсовали три пальца: средний, безымянный и мизинец. У сына боль в кисти, рука опухла», - рассказала горожанка.

15 ноября женщина с ребенком пришла на прием к ортопеду в поликлинику по месту жительства. Специалист после осмотра вынес заключение, что у мальчика сломан большой палец левой руки, но не те кости, которые взяты в гипс.

«И - занавес! Отпускает нас домой, не снимая гипс со здоровых пальцев и не гипсуя сломанный, говоря: приходите через неделю», - возмутилась пензячка.

К своему посту, который женщина назвала «Обращение матери или крик души», она прикрепила рентгеновские снимки, а также фотокопию заключения врача травмпункта.

«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих», «Что вообще происходит!? Нормальных врачей нет.... Страшно представить, что будет через 20 лет», - отреагировали на обращение горожане.

Ответили пензячке и сами врачи. Пользователь под ником Гбуз Городская-Детская-Поликлиника написал: «Администрация ГБУЗ «Городская детская поликлиника» взяла под контроль сложившуюся ситуацию. Указанный случай с пациентом будет тщательно проверен. Инициирована служебная проверка».