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Глас народа | В Пензе врачи разошлись во мнениях о месте перелома у школьника

16.11.2019|13:33
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В пятницу, 15 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение пензячки, возмущенной противоречивым диагнозом и поступком врача-ортопеда.

По словам женщины, 11 ноября ее сын вернулся домой с опухшей рукой. В травмпункте на улице Бекешской мальчику сделали снимок и определили перелом 4-й и 5-й костей левой кисти.

«Загипсовали три пальца: средний, безымянный и мизинец. У сына боль в кисти, рука опухла», - рассказала горожанка.

15 ноября женщина с ребенком пришла на прием к ортопеду в поликлинику по месту жительства. Специалист после осмотра вынес заключение, что у мальчика сломан большой палец левой руки, но не те кости, которые взяты в гипс.

«И - занавес! Отпускает нас домой, не снимая гипс со здоровых пальцев и не гипсуя сломанный, говоря: приходите через неделю», - возмутилась пензячка.

К своему посту, который женщина назвала «Обращение матери или крик души», она прикрепила рентгеновские снимки, а также фотокопию заключения врача травмпункта.

«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих», «Что вообще происходит!? Нормальных врачей нет.... Страшно представить, что будет через 20 лет», - отреагировали на обращение горожане.

Ответили пензячке и сами врачи. Пользователь под ником Гбуз Городская-Детская-Поликлиника написал: «Администрация ГБУЗ «Городская детская поликлиника» взяла под контроль сложившуюся ситуацию. Указанный случай с пациентом будет тщательно проверен. Инициирована служебная проверка».

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Гость|16.11.2019 13:58|

Что бы уничтожить нацию, достаточно сократить финансирование образование и здравоохранения. И то и другое уже доживает свои дни. Результат уже сейчас отчётливо виден. Да, вопрос 10-20 лет. Уже сейчас РФ вымирает стремительными темпами. Уже даже завоз "иностранцев" это не может скрыть.

Гость|16.11.2019 14:00|

Гость писал(a):

Что бы уничтожить нацию, достаточно сократить
Вы дурочка?

Гость|16.11.2019 14:02|

О! Товарищи да, да!

по поводу спасения утопающих..

Сталкивались с такой ситуацией:в 2018 году сын сильно прищемил палец на руке, всё почернело и опухло. Поехали в травпункт. Там помазали зеленкой и сказали- езжайте к хирургу по месту жительства , чтобы вам там сняли ноготь. В травпункте такие услуги не оказывают. Хотя на приеме дежурит хирург! Очень странно и не логично.Был вечер пятницы.

В поликлиниках дежурных хирургов нет, ждать до понедельника.

Решили пойти в платный кабинет детского хирурга. Там нам отказали!! Оказывается у них нет разрешения ни на какие манипуляции. Они там чисто осматривают за оплату. Иногда не выходя из-за стола. А глядя на ребенка издалека.

Только в гос.поликлинике могут снять ноготь!

Приехали в понедельник в поликлинику. Хирурга нет и не ожидается - уволился или перевели в другую поликлинику- замены нет!!! Только ехать в другую поликлинику. Не по месту жительства. Мамы поймут, что это за битва-попасть на прием к врачу не в своей поликлинике, когда всё по записи и ближайшая через месяц или полтора.

В итоге приняли очень нехотя. Сто раз сказали, что какого фига мы приперлись не по своему участку и тд.

Страшно становится, что с реальной проблемой, требующей срочной медицинской помощи - набегаешься, наслушаешься и в итоге будешь счастлив, что вообще помогли.

Гость|16.11.2019 14:06|

Гость писал(a):

Сталкивались с такой ситуацией:в 2018 году сын сильно прищемил палец на руке, всё почернело и опухло. Поехали в травпункт. Там помазали зеленкой и сказали- езжайте к хирургу по месту жительства , чтобы вам там сняли ноготь. В травпункте такие услуги не оказывают. Хотя на приеме дежурит хирург! Очень странно и не логично.Был вечер пятницы.
Вот и выросло поколение неприспособленных к жизни фефёл.

Ноготь сам спокойно сойдёт, ничего и делать не надо.

К хирургу они захотели... Искуственники какие то.

Гость|16.11.2019 14:06|

Гость писал(a):

Страшно становится, что с реальной проблемой, требующей срочной медицинской помощи
Вы дурочка?

Гость|16.11.2019 14:17|

а царь то не настоящий...!и врачт также...,как летчики может быть...мало им морды бьют,есть за что!сажать гадов надо!

Гость|16.11.2019 14:21|

Госпожа Канцерова Мы давали Вам,14 Дней для сложения полномочий Вы,отказались.

Гость|16.11.2019 14:21|

Или Товарищ?

Имя: Гость
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