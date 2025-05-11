Водители петляют между ямами на мосту на Токарной

11.05.2025 | 10:18

В Пензе ямы, образовавшиеся на мосту на улице Токарной, затрудняют движение автомобилей. На состояние сооружения водители жалуются в соцсетях.

Так, горожанка опубликовала снимки моста, на которых видно, что все асфальтовое покрытие с дефектами. По словам женщины, проехать без последствий здесь чудо.

Неудовлетворительное состояние моста на Токарной волнует пензенцев уже давно. В 2023 году его реконструкцию чиновники оценили в 900 млн рублей, в 2024-м - в 1 млрд 38 млн 893 тысячи 460.

Части сооружения несколько раз обваливались, вводился режим повышенной готовности, чтобы ускорить выделение денег из бюджета на ремонт. Перед въездами на мост установили знаки, которые ограничивают скорость и запрещают движение большегрузной техники. Пешеходную часть отделили, а разрушенные участки огородили бетонными блоками.

Основательно заняться сооружением пообещали в этом году. Сроки капитального ремонта определятся после получения заключения государственной экспертизы на проектную документацию и определения источника финансирования.

В процессе капремонта мост разберут. Движение транспорта будет перекрыто, а для пешеходов обустроят временную переправу. Ширина проезжей части и двух тротуаров нового моста не изменится.

Фото канала «Короче, Пенза».