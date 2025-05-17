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Глас народа

Пензенцам показали «лучшую остановку в городе»

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Жительница Пензы разместила в соцсети «ВКонтакте» снимок остановочного павильона, который она назвала «Лучшая остановка в городе».

На фото - полуразрушенная и обшарпанная конструкция, которой явно не один десяток лет. Автор указала, что это «Ул. Демьяна Бедного» в микрорайоне Маньчжурия.

«Все остановки поменяли на новые, только две на Демьяна Бедного в таком состоянии», - пожаловалась пензячка, отметив, что здесь ожидают транспорта много местных жителей.

«Ух ты какая...» - восхитилась одна из подписчиц группы.

«Переименуй в «Демьяна Богатого». Авось поможет», - сыронизировал другой участник обсуждения.

В 2022 году жительница Пензы нашла остановку, претендующую на звание деревенской завалинки. Горожанка назвала ее «порталом в тихую сельскую жизнь».

Обновление остановочных павильонов началось в Пензе в 2021-м. Процесс идет до сих пор, и до 1 июля должны заменить 8 сооружений.

Фото из группы «Типичная Пенза».

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