Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 ноя 2019|15:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  70.63  |  $  64.19

Глас народа | Стихийную свалку на улице Красной перенесли на новое место

14.11.2019|13:46
Печать

От стихийной свалки на улице Красной осталось мокрое место. Но это не значит, что помойка навсегда исчезла, - она просто сменила дислокацию.

На гору мусора пожаловалась местная жительница. В среду, 13 ноября, она сфотографировала помойку на тротуаре и поделилась снимком с редакцией ИА «ПензаИнформ».

Женщина объяснила, что в двух соседних кварталах были ликвидированы контейнерные площадки. Обитателям окрестных многоэтажек стало некуда выкидывать пакеты с отходами: ближайшие мусорки находятся достаточно далеко. Складывая мусор под забором, за которым когда-то стояли контейнеры, жители выражали протест против ликвидации официальных помоек.

14 ноября пензячка вновь обратилась в редакцию. Она рассказала, что утром мусора на тротуаре не оказалось, лишь влажное пятно на асфальте расплывалось в том месте, где были набросаны отходы.

«Но если пройти несколько шагов вглубь квартала, то можно увидеть пяток туго набитых мусором пакетов - зародыш новой свалки - возле расселенного дома на улице Чкалова, который уже несколько раз горел», - рассказала жительница улицы Красной.

По ее мнению, такая ситуация четко говорит о том, что людям, которые в большинстве своем исправно оплачивают счета за вывоз мусора, некуда выкидывать отходы. Их несут на привычное место, куда относили годами, а то и десятилетиями, и оставляют там.

«Стихийная помойка так и будет перемещаться вокруг обнесенной забором территории, пока у людей не будет оборудованного и официально закрепленного места сбора отходов», - уверена женщина.

0
0
0
0
 
Гость|14.11.2019 15:13|

там весь расселенный дом сплошная помойка уже давно

Гость|14.11.2019 15:22|

Странно,что ещё дом не сгорел.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!