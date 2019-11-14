14.11.2019 | 13:46

От стихийной свалки на улице Красной осталось мокрое место. Но это не значит, что помойка навсегда исчезла, - она просто сменила дислокацию.

На гору мусора пожаловалась местная жительница. В среду, 13 ноября, она сфотографировала помойку на тротуаре и поделилась снимком с редакцией ИА «ПензаИнформ».

Женщина объяснила, что в двух соседних кварталах были ликвидированы контейнерные площадки. Обитателям окрестных многоэтажек стало некуда выкидывать пакеты с отходами: ближайшие мусорки находятся достаточно далеко. Складывая мусор под забором, за которым когда-то стояли контейнеры, жители выражали протест против ликвидации официальных помоек.

14 ноября пензячка вновь обратилась в редакцию. Она рассказала, что утром мусора на тротуаре не оказалось, лишь влажное пятно на асфальте расплывалось в том месте, где были набросаны отходы.

«Но если пройти несколько шагов вглубь квартала, то можно увидеть пяток туго набитых мусором пакетов - зародыш новой свалки - возле расселенного дома на улице Чкалова, который уже несколько раз горел», - рассказала жительница улицы Красной.

По ее мнению, такая ситуация четко говорит о том, что людям, которые в большинстве своем исправно оплачивают счета за вывоз мусора, некуда выкидывать отходы. Их несут на привычное место, куда относили годами, а то и десятилетиями, и оставляют там.

«Стихийная помойка так и будет перемещаться вокруг обнесенной забором территории, пока у людей не будет оборудованного и официально закрепленного места сбора отходов», - уверена женщина.