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Глас народа | В Пензе стихийная помойка возникла прямо на тротуаре

13.11.2019|09:23
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На улице Красной в Пензе прямо на тротуаре образовалась стихийная свалка. Жители нескольких домов, лишенные контейнерных площадок, создали собственную помойку.

«Около двух лет назад лишились мусорки жильцы нескольких многоэтажек на улицах Красной и Чкалова. Площадка была расположена в глубине квартала. Возле нее когда-то стояли старые деревянные дома. Их снесли, потом это место оградили, затеяв стройку. Обитатели домов были вынуждены носить пакеты через дорогу - переходили улицу Чкалова и несли их на площадку рядом с девятиэтажным домом № 29 на Красной. Но теперь и эта территория огорожена - на ней обустраивают, похоже, парковку для машин. В итоге горожане сваливают мусор прямо на тротуар», - рассказала ИА «ПензаИнформ» местная жительница.

В подтверждение своих слов она предоставила фото груды отходов, что выросла у забора, ограждающего стройку.

«Еще несколько дней назад этой «могучей кучки» здесь не было. Ее возникновение похоже на стихийный протест местных жителей против лишения их контейнерной площадки. Так сказать, мусорная реформа по-пензенски», - резюмировала пензячка.

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Гость|13.11.2019 09:45|

penzainform.ru писал(a):

Но теперь и эта территория огорожена - на ней обустраивают, похоже, парковку для машин
А ну да парковка всему виной!!! Если бы газон строили то и мусора там бы не было! Гретта Тумберг!

Гость|13.11.2019 09:59|

Мдя, бардак процветает...и дела то никому нет, все набивают карманы.

Имя: Гость
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