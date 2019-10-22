22.10.2019 | 17:23

В Заречном работники коммунальных служб вышли с триммерами на улицу, чтобы постричь пожухлую октябрьскую траву. Видеозапись процесса опубликовал в Instagram очевидец происходящего.

«Полным ходом идет подготовка газонов к снегу», - кратко пересказал он содержание ролика.

Комментаторы не замедлили откликнуться.

«Теперь ждем снег, чтобы помягче положить асфальт», - написал один из них.

Другая зареченка изложила свое понимание ситуации. «А что смешного? Я в пятницу у нас в соседнем дворе дворника с косилкой и мастера видела. Спрашиваю: зачем? Отвечает: «Летом не было возможности купить леску (или какой-то там причиндал). А сейчас все наконец-то купили и можно косить».

Несколькими днями раньше жительница Пензы также была немало удивлена, увидев на улице Свердлова мужчину, стригшего траву.

«Я понимаю, зачем это делают летом: во-первых, придают зеленой зоне эстетический вид, а во-вторых, некоторые цветущие растения вызывают аллергию у людей. Но в октябре?! Тем более что поток воздуха от триммера сметал все листья с газона на тротуар. Вот и дворник без работы не останется», - написала она в редакцию ИА «ПензаИнформ», подтвердив свои слова фотографией.

https://www.instagram.com/zar_info58/