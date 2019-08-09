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Глас народа | В Кузнецке дом на улице Осипенко отрезали от мира

09.08.2019|09:56
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В Кузнецке дом № 44 на улице Осипенко оказался отрезанным глубокой траншеей от остальной части города.

О неприятной неожиданности написал в соцсети «ВКонтакте» местный житель. По его словам, единственный выезд от дома перекопали строители, возводящие новый корпус к детскому саду поблизости.

Утром в пятницу, 9 августа, никто из обитателей дома не смог отправиться на работу на личном автомобиле. «Ничего не сообщили никому», - посетовал мужчина.

Комментировавшие пост пользователи не удивились отсутствию предупреждения о работах. «Это норма», - высказались они.

Фото https://vk.com/podslushanokuzneck

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Гость|09.08.2019 10:18|

Пешком походите от водятлов город вздохнет

Гость|09.08.2019 10:19|

Чудаки! Название хохляцкое и это граница. Таперь надолго.

Гость|09.08.2019 10:30|

А руководство строительной фирмы подумало как в случае чего будет проезжать скорая и пожарная машины?

Имя: Гость
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