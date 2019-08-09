В Кузнецке дом № 44 на улице Осипенко оказался отрезанным глубокой траншеей от остальной части города.
О неприятной неожиданности написал в соцсети «ВКонтакте» местный житель. По его словам, единственный выезд от дома перекопали строители, возводящие новый корпус к детскому саду поблизости.
Утром в пятницу, 9 августа, никто из обитателей дома не смог отправиться на работу на личном автомобиле. «Ничего не сообщили никому», - посетовал мужчина.
Комментировавшие пост пользователи не удивились отсутствию предупреждения о работах. «Это норма», - высказались они.
Фото https://vk.com/podslushanokuzneck
Пешком походите от водятлов город вздохнет