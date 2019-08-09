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Глас народа | На улице Циолковского пензячка едва увернулась от машин на тротуаре

09.08.2019|13:54
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В пятницу, 9 августа, в Пензе на улице Циолковского не поделили дорогу «Москвич» и «Лада-Калина». Видео, запечатлевшее момент столкновения автомобилей, появилось в социальной сети «ВКонтакте».

«Дом торговли. Водитель, предположительно, пьян. Время 12:55», - написал выложивший кадры автор.

В ролике можно увидеть, как водитель припаркованного у обочины «Москвича» поворачивает и врезается в двигающуюся по проезжей части «Ладу». После столкновения обе машины выносит на тротуар. Под колеса чудом не попадает проходящая мимо женщина.

«Бабе, которая между машинами была, можно день рождения сегодня праздновать», «Да уж, ювелирно въехали. Женщина, наверное, в шоке», «Да, с правого ряда разворачиваться...» - отметили комментировавшие пост пользователи.

На место аварии прибыла скорая помощь. На данный момент официальной информации о пострадавших в ДТП нет.

Фото vk.com/sova_penza, видео hlstn23, instagram.com.

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Гость|09.08.2019 14:31|

Крутой маневр Москвича. С крайнего правого ряда разворот через две сплошные. Водятел. Иных слов нет.

Имя: Гость
Комментарий:

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