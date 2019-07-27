27.07.2019 | 11:28

Пензенские автомобилисты продолжают делиться в соцсетях видеороликами, на которых зафиксированы факты безответственного поведения пешеходов.

Так, вечером в пятницу, 26 июля, горожанин Дамир выложил в соцсеть «ВКонтакте» запись со своего видеорегистратора, запечатлевшую инцидент на проспекте Победы. Перебегавшая дорогу в неустановленном месте девушка чудом не оказалась под колесами автомобиля.

«Естественный отбор», - прокомментировал кадры автор.

Неосмотрительные переходы проезжей части не редкость для пензенцев. В начале июля в сети появилось видео, на котором вышедшие из троллейбуса горожане торопятся попасть на противоположную часть улицы и не обращают внимания на машины.

27 июня пензенцы обсуждали кадры ролика, запечатлевшие мать с коляской, которая бросилась наперерез автомобилю.

Видео Дамира Карькаева, vk.com/sova_penza.