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Глас народа | Пензенец снял на видео метнувшуюся под колеса его машины девушку

27.07.2019|11:28
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Пензенские автомобилисты продолжают делиться в соцсетях видеороликами, на которых зафиксированы факты безответственного поведения пешеходов.

Так, вечером в пятницу, 26 июля, горожанин Дамир выложил в соцсеть «ВКонтакте» запись со своего видеорегистратора, запечатлевшую инцидент на проспекте Победы. Перебегавшая дорогу в неустановленном месте девушка чудом не оказалась под колесами автомобиля.

«Естественный отбор», - прокомментировал кадры автор.

Неосмотрительные переходы проезжей части не редкость для пензенцев. В начале июля в сети появилось видео, на котором вышедшие из троллейбуса горожане торопятся попасть на противоположную часть улицы и не обращают внимания на машины.

27 июня пензенцы обсуждали кадры ролика, запечатлевшие мать с коляской, которая бросилась наперерез автомобилю.

Видео Дамира Карькаева, vk.com/sova_penza.

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Гость|27.07.2019 12:25|

Пропаганда ГИБДД по безответственности пешеходов работает.

Гость|27.07.2019 12:44|

Да, раньше пешеход боялся на дорогу выходить. А сейчас лезут под колёса,будто завтра можно пойти в магаз и купить новую ногу. Ресспект ГИБДД!

Имя: Гость
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