26.07.2019 | 15:09

Жительница Земетчина возмущена тем, в какое запустение пришел поселок. С обращения к местной администрации привести в порядок хотя бы центр женщина выступила в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 26 июля.

Свои слова она подкрепила снимками, на которых запечатлены заросшие травой и опрокинутые клумбы, засыпанная щебнем яма, лужа. Фото дают полное представление о том, как запущен поселковый центр.

«Сколько вам нужно средств для того, чтобы облагородить территории? Скажите, неужели нет работников, которые обязаны приводить в порядок хотя бы центр нашего района?» - спросила у администрации сельчанка, попросившая ее сотрудников выполнять свою работу, а не только рассказывать, на что потрачены деньги из бюджета.

«Или еще интереснее, что денег нет. Как в случае с ямой напротив аптеки «Вита». У вас опять нет средств, чтобы ее нормально заделать», - выразила недовольство женщина.

По ее словам, ей больно смотреть на происходящее. «Пока вы не научитесь выполнять свою работу нормально и по совести, район будет гнить», - закончила она свое обращение.

Комментировавшие снимки пользователи скептически отнеслись к надежде на то, что какая-либо реакция от местных властей последует.

«Вот сидит Администрация и просматривает ленту в ВК и сразу же решает все проблемы по благоустройству», - с иронией заключил сельчанин.

Фото vk.com/zemetchinozm.