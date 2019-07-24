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Глас народа | На улице К. Маркса в Пензе сухая липа вот-вот рухнет на машины

24.07.2019|17:28
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В среду, 24 июля, в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото старой липы на улице Карла Маркса, у забора территории стадиона «Труд» (напротив ботанического сада).

Сухой ствол расщеплен вдоль от середины почти до основания. Верхняя часть с ветвями опасно наклонилась над газоном и проезжей частью. Липа не обрушилась лишь потому, что верхушкой уперлась в зеленеющее соседнее дерево.

Отщепившаяся часть ствола в любой момент может упасть на проезжую часть и накрыть припаркованные автомобили.

В этот же день на улице Бурмистрова в Пензе на грузовую машину упал американский клен, давно нависавший над землей. 21 июля на улице Мира на детскую площадку рухнул тополь. Надломившийся ствол долго грозил обрушиться вниз окончательно, так что пребывание на площадке могло обернуться трагедией.

фото vk.com/podslushano58

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