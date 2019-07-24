24.07.2019 | 15:51

В среду, 24 июля, на улице Бурмистрова в Пензе случилось ЧП: около 15:00 на грузовую машину упал американский клен.

По словам очевидца, сообщившего о произошедшем в ИА «ПензаИнформ», автомобиль был припаркован на обочине между домами № 12 и 14.

«Дерево это давно висело, дело времени было. Неделю точно. И вот упало наконец», - рассказала местная жительница, уточнив, что хозяин машины вызвал сотрудников ГИБДД.

21 июля на улице Мира на детскую площадку рухнул тополь. Его ветви прикрыли собой некоторые игровые элементы. Надломившийся ствол грозил в любой момент обрушиться вниз окончательно, так что пребывание на площадке могло обернуться трагедией.