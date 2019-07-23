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Глас народа | На ул. Володарского люки представляют угрозу для машин и людей

23.07.2019|16:11
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«Напротив входа в поликлинику, Володарского, 34, люки провалились. Будьте осторожны!» - такой пост появился в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 23 июля.

На фото запечатлены четыре люка с металлическими крышками, расположенные на отфрезерованном полотне. Три находятся посредине дороги, последний - у бордюра, отделяющего проезжую часть от тротуара. Возле одного из люков асфальт не снят, вокруг другого - глубокая яма, еще два опасно накренились и почти провалились.

Автор сообщения добавил: «Позвонил дорожникам, работают до 16:00, ограждения будут только завтра».

Информация вызвала отклики пензенцев. «Метро, что ли, какое под землей строят», - предположил в шутку один. «Когда уже эти м…ки сделают там дорогу. Невозможно ездить...» - возмутился другой.

10 июля на пересечении улиц Володарского и Карла Маркса провалился асфальт посреди проезжей части. Сначала яма стала ловушкой для легкового Renault, затем в нее провалился кран-манипулятор.

Как выяснилось, накануне специалисты, которые фрезеровали асфальт, нарушили целостность плиты-перекрытия водопроводного колодца. Бетонная конструкция рухнула, и на одной из полос движения образовался провал.

фото Виталия Воронина, vk.com/penza_live

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Гость|23.07.2019 16:21|

Тоже обратил на это внимание.

Гость|23.07.2019 16:23|

Володаского - это же захолустье-окраина и далеко от администраций. Ха,ха!

Гость|23.07.2019 16:25|

Вы уже немного задолбали с бордюрами.

Гость|23.07.2019 16:30|

это вы в арбеково въезд к кагау не глядели еще, там ямы уже без преувеличения 20-25см!!! причем для четрыех домов из-за внутридворовых шлагбаумов это единственный въезд во двор теперь. Диагоналку и вывешенные колеса у легковушек постоянно там вижу

Гость|23.07.2019 16:35|

Что вы хотите? О каком качестве работ говорите? В Пензе дороги ремонтируют армяне по армянским стандартам: срубил бабло и свалил пить Арарат. А вы тут как хотите так и живите. Денег нет, но вы держитесь! И такое по всему городу

Гость|23.07.2019 16:37|

Безопасные и качественные дороги в Пензе. Кто следующий провалится в люк?

Гость|23.07.2019 16:39|

Такая же хрень была и на Славы два года назад. Не успели сделать дорогу, как через неделю начались провалы в люки. За два прошедших года ремонта на Славы как и не было: все в раскопках и заплатках.

Гость|23.07.2019 16:42|

В этом городе ничего для людей не делается! Только чиновники себе зарплату подняли втихоря задним числом с 1 января 2019 года за сложность выполняемых задач до 100 %. Слуги народа про народ вообще забыли

Гость|23.07.2019 16:48|

С этими люками истории по всему городу.Но что самое интересное у нас в Пензе есть свой строительный институт,неужели нельзя обучить одного человека, который сможет уложить эти люки вровень с асфальтом.Ау деканы,профессора,доценты найдите этого уникума.Сами же ездите по городу, неужто не стыдно 21 век.

Гость|23.07.2019 16:54|

Так это мириканцы нам такие люки тут наворотили!

Имя: Гость
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