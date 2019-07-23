23.07.2019 | 16:11

«Напротив входа в поликлинику, Володарского, 34, люки провалились. Будьте осторожны!» - такой пост появился в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 23 июля.

На фото запечатлены четыре люка с металлическими крышками, расположенные на отфрезерованном полотне. Три находятся посредине дороги, последний - у бордюра, отделяющего проезжую часть от тротуара. Возле одного из люков асфальт не снят, вокруг другого - глубокая яма, еще два опасно накренились и почти провалились.

Автор сообщения добавил: «Позвонил дорожникам, работают до 16:00, ограждения будут только завтра».

Информация вызвала отклики пензенцев. «Метро, что ли, какое под землей строят», - предположил в шутку один. «Когда уже эти м…ки сделают там дорогу. Невозможно ездить...» - возмутился другой.

10 июля на пересечении улиц Володарского и Карла Маркса провалился асфальт посреди проезжей части. Сначала яма стала ловушкой для легкового Renault, затем в нее провалился кран-манипулятор.

Как выяснилось, накануне специалисты, которые фрезеровали асфальт, нарушили целостность плиты-перекрытия водопроводного колодца. Бетонная конструкция рухнула, и на одной из полос движения образовался провал.

фото Виталия Воронина, vk.com/penza_live