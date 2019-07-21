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Глас народа | Пензенцы не умещаются на пешеходной дорожке на улице Рахманинова

21.07.2019|13:27
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Житель Пензы Никита Скворцов «поблагодарил» рабочих за чрезмерно зауженный тротуар на улице Рахманинова в микрорайоне Арбеково.

«Спасибо за пешеходную дорожку», - написал мужчина в соцсети. Он выложил фотографию, на которой видно, что посередине и без того весьма неширокого тротуара установили металлическое ограждение.

Таким образом, даже худой человек едва умещается на дорожке между забором и бордюром, не говоря уже о людях более плотной комплекции.

«Намек, что худеть всем надо! В думе хотели же ввести закон, чтобы у мужиков животы были не больше 80 см, а у женщин 70. Или штраф», «Это дорожка для одноногих», «Хотят, чтобы у всех была модельная походка», «Что, в школе на физкультуре зря учили бегать приставным шагом?)» - пошутили пользователи, отреагировавшие на публикацию Никиты.

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Гость|21.07.2019 14:23|

а может в этом месте и не положено ходить? если там стоит ограждение то это и не тротуар вовсе

Гость|21.07.2019 14:28|

тротуар с другой стороны!

Гость|21.07.2019 15:19|

Гость писал(a):

а может в этом месте и не положено ходить? если там стоит ограждение то это и не тротуар вовсе
Гость писал(a):
тротуар с другой стороны!
Разметку что не заметили? Это так оградили парковку,так что водители и пассажиры либо могут протиснутся там,либо по лезть через забор,либо идти до конца стоянки по дороге,там с одной стороны разрыв забора. Такое сделали не только на Рахманинова.

Гость|21.07.2019 15:44|

Никита просто клоун!

Имя: Гость
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