21.07.2019 | 13:27

Житель Пензы Никита Скворцов «поблагодарил» рабочих за чрезмерно зауженный тротуар на улице Рахманинова в микрорайоне Арбеково.

«Спасибо за пешеходную дорожку», - написал мужчина в соцсети. Он выложил фотографию, на которой видно, что посередине и без того весьма неширокого тротуара установили металлическое ограждение.

Таким образом, даже худой человек едва умещается на дорожке между забором и бордюром, не говоря уже о людях более плотной комплекции.

«Намек, что худеть всем надо! В думе хотели же ввести закон, чтобы у мужиков животы были не больше 80 см, а у женщин 70. Или штраф», «Это дорожка для одноногих», «Хотят, чтобы у всех была модельная походка», «Что, в школе на физкультуре зря учили бегать приставным шагом?)» - пошутили пользователи, отреагировавшие на публикацию Никиты.