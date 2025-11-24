Названо условие для завершения СВО в 2026 году

У Украины сейчас много проблем, связанных с положением на фронте и коррупционным скандалом, однако ее стремление заключить перемирие с Россией зависит не от внутренних проблем. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Николай Топорнин.
Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков допустил окончание специальной военной операции (СВО) на условиях России в 2026 году. Он отметил, что результаты недавнего опроса свидетельствуют о том, что 80 процентов украинцев выступают за немедленное заключение мира.
Политолог напомнил, что половина бюджета Украины сейчас формируется за счет взносов от западных стран. Кроме того, подчеркнул он, вооружение для украинской армии поставляется в основном из США, и именно в этом заключается большая угроза для Киева. Если Украина лишится поддержки, то специальная военная операция действительно может закончиться уже в 2026 году, считает эксперт.
«Если военная и финансовая помощь останутся на сегодняшнем уровне, то, на мой взгляд, ВСУ могут сопротивляться еще долго. У них там заготовленные позиции, оборонительная коммуникация. И мы видим, что все это у них серьезно и основательно. Поэтому есть сомнения, что ВСУ сдадут позицию быстро. Это может очень долго продолжаться при соответствующей поддержке Запада», — объяснил Топорнин.
Политолог также добавил, что пока гражданское население Украины мало что может решить из-за военного положения в стране, которое не подразумевает проведение выборов. Кроме того, президента Владимира Зеленского поддерживают европейцы, а сам американский лидер Дональд Трамп относится к нему позитивно и регулярно проводит с ним встречи, указал Топорнин.
Ранее Пушков предполагал, что Украина сейчас является главным источником опасности для Европы. Сенатор тогда подчеркивал, что у России нет причин для военного конфликта с Европой, поэтому Украина не является «щитом» для Европы.
