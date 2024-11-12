Вадим Супиков рассмотрел обращения жителей Пензы

12.11.2024 | 09:28

В понедельник, 11 ноября, председатель Законодательного собрания Вадим Супиков провел прием граждан в рамках депутатской деятельности. Жители Пензы обратились к нему с вопросами по таким сферам, как жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт дорог, благоустройство территорий.

В частности, речь шла об отсыпке участков дороги на 2-й улице Кошевого и в 1-м Кустанайском проезде, установке контейнера для сбора ТБО на Фабричной, сносе аварийных домов на Павлушкина и Тухачевского, монтаже освещения в 1-м проезде Серова и на участке от улицы Пилотной до 4-го проезда Добролюбова.

Председатель общества инвалидов Железнодорожного района попросила помощи в организации мероприятия, посвященного Дню инвалида (он отмечается 3 декабря); руководитель филиала детского сада - содействия в доставке новогодней елки для проведения утренников.

Также поступило коллективное заявление по вопросам, касающимся СВО.

Вадим Супиков внимательно выслушал горожан. По всем обращениям будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.