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Политика

Вадим Супиков рассмотрел обращения жителей Пензы

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В понедельник, 11 ноября, председатель Законодательного собрания Вадим Супиков провел прием граждан в рамках депутатской деятельности. Жители Пензы обратились к нему с вопросами по таким сферам, как жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт дорог, благоустройство территорий.

Вадим Супиков рассмотрел обращения жителей Пензы

В частности, речь шла об отсыпке участков дороги на 2-й улице Кошевого и в 1-м Кустанайском проезде, установке контейнера для сбора ТБО на Фабричной, сносе аварийных домов на Павлушкина и Тухачевского, монтаже освещения в 1-м проезде Серова и на участке от улицы Пилотной до 4-го проезда Добролюбова.

Вадим Супиков рассмотрел обращения жителей Пензы

Председатель общества инвалидов Железнодорожного района попросила помощи в организации мероприятия, посвященного Дню инвалида (он отмечается 3 декабря); руководитель филиала детского сада - содействия в доставке новогодней елки для проведения утренников.

Вадим Супиков рассмотрел обращения жителей Пензы

Также поступило коллективное заявление по вопросам, касающимся СВО.

Вадим Супиков рассмотрел обращения жителей Пензы

Вадим Супиков внимательно выслушал горожан. По всем обращениям будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.

Вадим Супиков рассмотрел обращения жителей Пензы

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Источник — фото областного заксобра
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