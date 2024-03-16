На выборах проголосовало уже более половины пензенских избирателей

16.03.2024 | 16:01

В субботу, 16 марта, во второй день выборов Президента РФ, по состоянию на 15:00 в Пензенской области проголосовал 558 931 человек (56,10%). Об этом сообщили в местном избиркоме.

Избирательные участки - их в регионе 978 - открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Чтобы отдать голос за кандидата, при себе нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Выборы длятся три дня - 15, 16 и 17 марта. На 20:00 пятницы, 15-го, в регионе явка составила 39,94%, проголосовали 397 785 человек.

Для тех, кто не знает, где находится их избирательный участок, инструкция размещена здесь.

Фамилии кандидатов в президенты в бюллетенях располагаются в алфавитном порядке. Зарегистрированы четверо: Владислав Даванков («Новые люди»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).