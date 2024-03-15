Четверть жителей Пензенской области уже проголосовали на выборах

15.03.2024 | 16:21

В пензенском избиркоме отчитались о явке избирателей на участки по состоянию на 15:00 пятницы, 15 марта.

«На выборах Президента России проголосовал 254 471 избиратель (25,56%)», - говорится в сообщении.

Выборы Президента Российской Федерации будут идти 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки - их в регионе 978 - открыты с 8:00 до 20:00. Чтобы проголосовать, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

На 1 января 2024 года численность избирателей в регионе составила 1,014 млн человек. В голосовании намерены принять участие 80%.

Для тех, кто не знает, где находится их избирательный участок, инструкция размещена здесь.