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Политика

Вадим Супиков принял участие в работе Ассоциации законодателей ПФО

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В среду, 4 октября, в городе Кирове состоялось заседание Ассоциации законодателей ПФО по вопросам развития системы воспитания молодежи и военно-патриотической работы, формирования нормативной базы для новых подходов к реализации молодежной политики.

В мероприятии участвовали полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, координатор ассоциации Евгений Люлин, сенаторы РФ Вячеслав Тимченко и Виктор Бондаренко, спикер Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, губернатор Кировской области Александр Соколов, руководители органов законодательной власти округа, главы молодежных парламентов.

Игорь Комаров отметил важность работы с молодежью для обеспечения преемственности ценностей государства и его стабильного развития, особенно с учетом роста негативного информационного, идеологического влияния со стороны.

«Регулирование вопросов государственной молодежной политики требует особого внимания, поскольку поступают новые вызовы, как во внешней, так и во внутренней политике, которые необходимо решать», - подчеркнул Игорь Комаров.

По его мнению, «требуются не только действия исполнительной власти по включению молодежи в развитие региона, но и законодательная поддержка их инициатив».

Вадим Супиков отметил, что все мероприятия 69-го заседания Ассоциации законодателей Поволжья были связаны с молодежной повесткой.

«Как не раз подчеркивал Президент России, это важнейший приоритет внутригосударственной политики. Молодежь формирует кадровый, интеллектуальный, созидательный потенциал нашей страны», - пояснил председатель пензенского Заксобра.

Он добавил, что у Пензенской области есть свои достойные наработки в вопросах военно-патриотического воспитания. По инициативе губернатора созданы молодежные отряды содействия полиции «Тигр», развивается «Движение первых», растет число кадетских, юнармейских, поисковых отрядов.

«Гордость нашего региона - оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец», куда ежегодно приезжают команды из всех субъектов Приволжского федерального округа», - заключил Вадим Супиков.

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Источник — фото www.zspo.ru
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