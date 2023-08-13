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Политика

Вадим Супиков поблагодарил строителей за добросовестный труд

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В воскресенье, 13 августа, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником.

Он отметил, что строительные компании региона активно внедряют передовые технологии и инновационные материалы, эффективно решают государственные задачи по обеспечению граждан доступным и качественным жильем, повышению уровня жизни земляков, вносят весомый вклад в развитие территорий.

«Благодаря добросовестному труду и высоким компетенциям строителей появляются современные жилые комплексы, вводятся в эксплуатацию социальные объекты и производственные площадки, реализуются масштабные инвестиционные проекты.

Выражаю признательность ветеранам за созданные традиции, являющиеся надежным фундаментом успешной работы отрасли и национальной экономики в целом, за уникальные знания и бесценный опыт, которым вы щедро делитесь с молодыми поколениями специалистов», - обратился к строителям Вадим Супиков.

Он пожелал им и их близким крепкого здоровья, счастья, мира и новых свершений во имя процветания региона и страны.

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Источник — фото zspo.ru
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