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Политика

Трем министрам Пензенской области объявили замечания

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Министрам образования, здравоохранения, а также труда, соцзащиты и демографии Пензенской области объявили замечания за нарушения графика контрактации при реализации нацпроектов.

Все договоры на 2023 год необходимо было заключить до 1 апреля, однако добиться этого удалось не каждому чиновнику, констатировал губернатор Олег Мельниченко на совещании в региональном правительстве в понедельник, 10 апреля.

«Законтрактовано 98,9% от общей суммы запланированного. Осталось 2,5 млн рублей - по IT-кубу, потому что были конкурсные процедуры, но 28 апреля контракт будет подписан», - отчитался министр образования Алексей Комаров.

«На этой неделе вы должны законтрактоваться. Все вопросы - это ваше неумение планировать контрактные процедуры. Комаров, от вас я этого точно не ожидал», - отреагировал глава региона.

По словам министра здравоохранения Вячеслава Космачева, из-за ошибки поставщика в документах был отменен контракт на приобретение четырех автомобилей «Лада-Гранта», но конкурс все же состоялся, хоть и позднее намеченного.

«У нас единственное, что будет на конец апреля - это эндоскопы, они идут по согласованию с Минздравом РФ, и по согласованию с Минпромторгом РФ - серверное оборудование», - отметил он.

Мельниченко напомнил, что «Лады» производят на одном заводе, так что можно было предусмотреть все нюансы заключения контракта с единственным поставщиком.

Руководитель минтруда Алексей Качан сообщил о выполнении плана на 98,7%, до 17 апреля все процедуры должны быть завершены.

Губернатор поручил председателю правительства Николаю Симонову «взять хвосты на контроль», а министрам, которые получили замечания за нерасторопность, объявил: «На будущее будет вам наука».

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