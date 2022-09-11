Треть участковых комиссий отчитались о результатах голосования

11.09.2022 | 23:22

317 участковых комиссий (30,7%) из 1 032 отчитались о результатах трехдневного голосования населения за депутатов Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва. Об этом региональный избирком сообщил в 23:15.

Явка составила 45,39%.

Голоса за партии в процентах: «Единая Россия» - 72,73, КПРФ - 9,16, ЛДПР - 5,48, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 3,78, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 3,85, «Новые люди» - 3,61.

Ранее председатель областного избиркома Александр Синюков констатировал, что выборы прошли спокойно. На них присутствовали более 4 500 наблюдателей. Политическая борьба проходила в рамках правового поля.

В региональном парламенте вакантны 36 мест, 18 претендентов избираются по партийным спискам (их выдвинули шесть политических объединений) и столько же по одномандатным округам.