Политика

Выборы-2022: итоги второго дня голосования в Пензенской области

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В избирательной комиссии Пензенской области озвучили итоги второго дня выборов депутатов Законодательного собрания области седьмого созыва.

По состоянию на 20:00 субботы, 10 сентября, проголосовали 380 837 человек, что составляет 37,1% от общего числа избирателей.

Голосование рассчитано на три дня - 9, 10 и 11 сентября. Участки (всего их 1 032) работают с 8:00 до 20:00.

В первый день волеизъявление сделали 223 822 человека, что составило 21,81% от общего числа граждан, имеющих право голоса.

На 15:00 субботы, 10 сентября, явка составила 30,75%, в голосовании приняли участие 315 670 граждан, имеющих право голоса.

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Гость||

И по итогам голосования второго дня опять лидирует ............!

Гость||

Дохрена в области дураков, через край

Гость||

Ставлю рупь за сто опять победит едим Россию.

Гость||

И к бабке не ходи!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|10.09.2022 21:07|

Ставлю рупь за сто опять победит едим Россию.

А спорим брежнев пройдёт и старичок егоров?


Имя: Гость
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