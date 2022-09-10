Выборы-2022: итоги второго дня голосования в Пензенской области

10.09.2022 | 20:55

В избирательной комиссии Пензенской области озвучили итоги второго дня выборов депутатов Законодательного собрания области седьмого созыва.

По состоянию на 20:00 субботы, 10 сентября, проголосовали 380 837 человек, что составляет 37,1% от общего числа избирателей.

Голосование рассчитано на три дня - 9, 10 и 11 сентября. Участки (всего их 1 032) работают с 8:00 до 20:00.

В первый день волеизъявление сделали 223 822 человека, что составило 21,81% от общего числа граждан, имеющих право голоса.

На 15:00 субботы, 10 сентября, явка составила 30,75%, в голосовании приняли участие 315 670 граждан, имеющих право голоса.