Партия «Новые люди» поможет проектам благоустройства области

02.04.2021 | 11:21

Партия «Новые люди» подвела итоги конкурса «Марафон идей» в Пензенской области. В рамках этого проекта любой желающий мог предложить инициативу по улучшению жизни в своем дворе, городе или регионе и получить до 300 тысяч рублей на ее реализацию.

С 12 февраля по 12 марта со всей России было получено более 15 тысяч предложений. 103 заявки было отправлено из Пензенской области.

«Мы очень рады, что в регионе нашлись люди, которые готовы брать на себя ответственность и менять Россию к лучшему вместе с нами», - подчеркнула координатор штабов партии «Новые люди» в ПФО Мария Демина.

Члены жюри отобрали лучшие из предложенных проектов. В числе финалистов:

- Александр Носачевский (инициатива по созданию лектория для образовательно-просветительских мероприятий);

- Ксения Тюгаева (благоустройство детской площадки на улице Клары Цеткин, 45);

- Сергей Новиков (систематизация удаленного учета потребления коммунальных ресурсов

в каждой квартире);

- Полина Кузнецова (реконструкция стадиона «Спартак» в микрорайоне Шуист);

- Асмик Сркеян (перевод всего общественного транспорта в муниципальную собственность);

- Захар Завьялов (установка урн во дворе на улице Клары Цеткин);

- Диана Балаева (вывоз снега с дороги, ведущей к центру переливания крови на Шуисте);

- Наталья Рыпало (просветительский проект для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития);

- Марина Ферхмин («Мусориум» - передвижная выставка для школьников, посвященная бытовым отходам);

- Игорь Пастухов (акционирование человеческого капитала в спорте).

«Часто в регионах встречаемся с ситуациями, когда люди говорят: «Вот мне бы возможность, и я бы все сделал, мне бы деньги, и я сделаю для своей страны что-то благое». Но когда эта возможность появляется, таких людей становится меньше. Эти 10 финалистов не побоялись, проявили инициативу и предложили свои проекты. Это уже чего-то стоит!» - констатировал руководитель Пензенского регионального штаба партии «Новые люди» Алексей Блюдин.

Все 10 финалистов получили подарки. Победителями стали молодые люди, предложившие изменения в микрорайоне Шуист, и Марина Ферхмин с проектом «Мусориум».

«Пензенская область отличилась тем, что все были неравнодушны к тому, что говорили, проявили участие. Это очень ценно. Мы с вами будем удачно сотрудничать и вместе сможем сделать так, чтобы область стала лучше и все проекты, которые были представлены, воплотились в жизнь», - отметила Мария Демина.

По ее словам, «Новые люди» - партия перемен, а «Марафон идей» показал, что регионы России к ним готовы.