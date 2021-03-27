Политика

Полпред Президента РФ представил врио губернатора области

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В субботу, 27 марта, в Законодательном собрании Пензенской области полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил активу региона временно исполняющего обязанности губернатора Олега Мельниченко.

Решение о назначении его на должность принял в пятницу, 26 марта, Владимир Путин.

На представлении нового руководителя области присутствовали депутаты регионального парламента, члены правительства, руководители силовых ведомств, представители духовенства. Министры отсутствовали.

Игорь Комаров отметил: «Занимая высокие посты в органах власти, Олег Владимирович никогда не терял связи с регионом. Здесь он родился, долгое время работал, в том числе на государственных должностях. Опыт и профессионализм позволят ему решить задачи экономического и социального развития Пензенской области».

Полпред пояснил, что в ближайшие годы предстоит большая работа по улучшению качества жизни пензенцев. Это касается в первую очередь противодействия распространению коронавируса. Комаров также напомнил о грядущих выборах. «Легитимность, прозрачность и законность - приоритет».

В свою очередь, Олег Мельниченко подчеркнул, что доверие президента - аванс, который еще предстоит отработать.

«Пензенская область - моя родина, я никогда не терял связи с ней, поэтому считаю, что понимаю ситуацию в регионе такой, какая она есть», - заявил он.

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Гость||

Если и в самом деле --Понимаешь именно ту ситуацию в которой в данный момент находиться Пензенская область....Бог тебе в помощь на благо жителей Пензенской Области.

Гость||

Ситуация критическая,коррупция везде !

Гость||

Гость писал(a):

Ситуация критическая,коррупция везде !
нужен народно любимый губернатор коммунист скажем а не назначенец хотя пока рано судить кто он есть

Гость||

Прежде всего очисти нашу землю от воров коррупционных лиц типо Рябихиной и компании

Гость||

Всё правительство и администрация Пензы,это коррупционное болото. Крадут десятилетиями.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Министры отсутствовали.
Повязали министров?

И это правильно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

предстоит большая работа по улучшению качества жизни пензенцев.
опять что ли цены поднимут а зарплаты будут те же как уже надоел капитализм

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.03.2021 12:47|

Прежде всего очисти нашу землю от воров коррупционных лиц типо Рябихиной и компании

все структуры власти разогнать и набрать с улицы новых.

Гость||

Понятно. Хрюн с масок начнет. Расслабились тут с гармонистом..

Штрафовать и штрафовать!!

А то и по две сразу навязывать носить, как Байден удумает.

Гость||

Удачи Олегу Владимировичу! И исполнения хоть каких-то наших реальных желаний! Губернатор есть, пора возвращаться к своим маленьким делам.

Гость||

Кстати, этот наверняка в курсе насчет будущего хозяина БИОТЭКа.

Кто силовикам заказал гармониста в Пулаге сгноить?

Имя: Гость
Комментарий:

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