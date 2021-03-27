Полпред Президента РФ представил врио губернатора области

В субботу, 27 марта, в Законодательном собрании Пензенской области полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил активу региона временно исполняющего обязанности губернатора Олега Мельниченко.
Решение о назначении его на должность принял в пятницу, 26 марта, Владимир Путин.
На представлении нового руководителя области присутствовали депутаты регионального парламента, члены правительства, руководители силовых ведомств, представители духовенства. Министры отсутствовали.
Игорь Комаров отметил: «Занимая высокие посты в органах власти, Олег Владимирович никогда не терял связи с регионом. Здесь он родился, долгое время работал, в том числе на государственных должностях. Опыт и профессионализм позволят ему решить задачи экономического и социального развития Пензенской области».
Полпред пояснил, что в ближайшие годы предстоит большая работа по улучшению качества жизни пензенцев. Это касается в первую очередь противодействия распространению коронавируса. Комаров также напомнил о грядущих выборах. «Легитимность, прозрачность и законность - приоритет».
В свою очередь, Олег Мельниченко подчеркнул, что доверие президента - аванс, который еще предстоит отработать.
«Пензенская область - моя родина, я никогда не терял связи с ней, поэтому считаю, что понимаю ситуацию в регионе такой, какая она есть», - заявил он.
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