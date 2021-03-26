Политика

Путин назначил врио губернатора Пензенской области

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Временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области стал сенатор Олег Мельниченко. Решение о его назначении в пятницу, 26 марта, принял Президент РФ Владимир Путин.

Указ о назначении Мельниченко был подписан во время онлайн-конференции, которую провел с ним глава государства.

«Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Пензенской области», - говорится в документе.

Выборы состоятся 19 сентября.

Предыдущего губернатора - Ивана Белозерцева - глава государства уволил с поста 23 марта в связи с утратой доверия.

Экс-чиновника обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей за предоставление преимуществ при заключении госконтрактов на закупку лекарств в медицинские учреждения региона.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев через посредников получил деньги и ценное имущество от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Бывший губернатор по решению суда находится под арестом до 20 мая.

24 марта правительство Пензенской области ушло в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина.

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Источник — фото № 1 - kremlin.ru, № 2 и 3 - t.me/rian_ru
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Гость||

Ну Вот

Д-р Шаффхаузен||

Вот это поворот. Лузгин в восторге уже?

Гость||

Это хорошо или плохо?

Гость||

Мельниченко часть пензенского болота. Будет только хуже.

Гость||

Лысый-лохматый,лысый -лохматый

Калька

Гость||

Это будущий губернатор так как народ всегда избирает ио.

Гость||

Гость писал(a):

Это хорошо или плохо?
Плохо. От Мельниченко все уже устали в Пензе.

Гость||

Ковлягин волосатый, Бочкарёв лысый, Белозерцев волосатый, Мельниченко лысый

Гость||

Гость писал(a):

Мельниченко часть пензенского болота. Будет только хуже
так это только пока ио, не выбирут и не будет губером

Гость||

Сам выходец из Пензы, про всех всё знает.первые кадровые решения и покажут чья политика победит.

Гость||

Гость писал(a):

так это только пока ио, не выбирут и не будет губером
Болото всегда выберет болото.

Гость||

Никто не захотел ехать в это болото

Гость||

Гость писал(a):

первые кадровые решения и покажут чья политика победит
Уже и так ясно что пензенское никто не будет осушать.

Имя: Гость
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