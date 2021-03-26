Путин назначил врио губернатора Пензенской области

26.03.2021 | 19:51

Временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области стал сенатор Олег Мельниченко. Решение о его назначении в пятницу, 26 марта, принял Президент РФ Владимир Путин.

Указ о назначении Мельниченко был подписан во время онлайн-конференции, которую провел с ним глава государства.

«Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Пензенской области», - говорится в документе.

Выборы состоятся 19 сентября.

Предыдущего губернатора - Ивана Белозерцева - глава государства уволил с поста 23 марта в связи с утратой доверия.

Экс-чиновника обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей за предоставление преимуществ при заключении госконтрактов на закупку лекарств в медицинские учреждения региона.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев через посредников получил деньги и ценное имущество от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Бывший губернатор по решению суда находится под арестом до 20 мая.

24 марта правительство Пензенской области ушло в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина.