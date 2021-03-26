Политика

Олег Мельниченко: Пензенская область для меня не точка на карте

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В пятницу, 26 марта, в режиме видеоконференции в Ново-Огареве Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал указ о его назначении на высокую должность.

«Олег Владимирович, ситуацией, вы, конечно, владеете, цифрами владеете. Очевидно, не оторвались, будучи в Москве, от Пензы, от области. Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, которая ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе внутренне?» - поинтересовался Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, я внутренне готов. Тем более Пензенская область для меня не точка на карте - это регион, где я родился и вырос, где живет не одно поколение моей семьи», - ответил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

До этого дня он являлся председателем комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, был сенатором от Пензенской области.

В регионе Мельниченко - фигура известная. Карьеру в органах власти начал с заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы. Занимал должность начальника отдела по связям с общественностью правительства области. Чуть меньше года возглавлял министерство образования региона, затем был правой рукой губернатора.

В ближайшее время Олег Мельниченко приступит к исполнению своих обязанностей в качестве врио губернатора.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Пензу назвали Псковом в передаче 60 мин.! О проблемах в регионе ничего не сказали.Безобразие !

Гость||

Истфак педа возможно лучше лесотехнического техникума, но явно не достаточно для решения проблем региона

Гость||

Хватит цензурировать все что тут пишут простые люди.

Гость||

Ну, у Бочкаревских щас попрет!

Гость||

Пензенская область не точка, а глобус!

Гость||

Я был уверен,что проблем в области для населения было выше крыши.Нет,я ошибся,проблемы только что начались.

Гость писал(a):

Ну, у Бочкаревских щас попрет!
Ну то что они тревожный чемоданчик с зеленью приготовят к сентябрю,то будьте уверены,подготовят как в 2002,когда Доля проиграл выборы Илюхину.

Гость||

И снова открепительные в приказном порядке, иначе ПОКА.

Гость||

"Умное голосование" нам поможет.

Имя: Гость
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