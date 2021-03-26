Олег Мельниченко: Пензенская область для меня не точка на карте

26.03.2021 | 20:53

В пятницу, 26 марта, в режиме видеоконференции в Ново-Огареве Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал указ о его назначении на высокую должность.

«Олег Владимирович, ситуацией, вы, конечно, владеете, цифрами владеете. Очевидно, не оторвались, будучи в Москве, от Пензы, от области. Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, которая ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе внутренне?» - поинтересовался Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, я внутренне готов. Тем более Пензенская область для меня не точка на карте - это регион, где я родился и вырос, где живет не одно поколение моей семьи», - ответил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

До этого дня он являлся председателем комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, был сенатором от Пензенской области.

В регионе Мельниченко - фигура известная. Карьеру в органах власти начал с заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы. Занимал должность начальника отдела по связям с общественностью правительства области. Чуть меньше года возглавлял министерство образования региона, затем был правой рукой губернатора.

В ближайшее время Олег Мельниченко приступит к исполнению своих обязанностей в качестве врио губернатора.