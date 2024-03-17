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Политика

В Пензенской области явка на выборы составила 76%

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Избирком Пензенской области обновил данные о ходе голосования на выборах Президента России. На 15:00 воскресенья, 17 марта, явка составила 76,13%.

Свой голос уже отдали 759 570 избирателей.

Всего в регионе работают 972 участка. Количество потенциальных избирателей, по данным на 1 января этого года, - 1,014 млн человек.

Проголосовать пензенцы могут до 20:00 17-го числа. В бюллетене 4 кандидата, их фамилии расположены в алфавитном порядке.

Первые итоги выборов появятся утром 18 марта после подсчета голосов.

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