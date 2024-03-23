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Общество

В России объявлен общенациональный траур

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В воскресенье, 24 марта, в России объявлен общенациональный траур. Об этом сообщил президент Владимир Путин в обращении к гражданам страны.

Он выразил соболезнование всем, кто потерял родных и близких в террористическом акте, произошедшем вечером пятницы, 22 марта, в подмосковном Crocus City Hall.

В России объявлен общенациональный траур

«Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ», - отметил он.

Глава государства пообещал, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Он также подчеркнул, что рассчитывает на взаимодействие со всеми государствами, готовыми объединять усилия в борьбе с международным терроризмом.

«Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас», - завершил он.

В дни национального траура государственные флаги России приспускаются, на древке крепится черная лента. Законодательно установлен запрет на распространение рекламы в теле- и радиопрограммах. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предлагается отменить развлекательные мероприятия и передачи.

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