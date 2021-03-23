Политика

Мэр Кузнецка об аресте губернатора: Страна разберется

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В понедельник, 22 марта, мэр Кузнецка Сергей Златогорский высказался по поводу задержания и обвинения губернатора Ивана Белозерцева в получении взяток.

Градоначальник поделился своей точкой зрения на случившееся с участниками оперативного совещания в мэрии.

«Это эпизод, с которым страна разберется, родина знает, что делать в таких случаях. Специально подготовленные люди есть, наверняка в ближайшее время все встанет на свои места», - высказался Сергей Златогорский.

Он назвал новости о задержанном главе региона и видеокадры «захватывающими дух».

«Это всегда есть и будет - такие эпизоды. Но в целом мы живем в такое интересное время, когда в мире все меняется. Не случайно американский президент психует, говорит такие слова, которые не сказали бы приличные люди. Видимо, что-то из-под контроля выходит. Все хуже и хуже. И чем это кончится, мы не знаем», - поделился точкой зрения Сергей Златогорский.

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Источник — срезка с видео 1tv.ru/news
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Гость||

А у него сколько миллионов дома в кубышке?

Гость||

Опять Америка виновата. Хватит людей за идиотов держать, мы же не слепые.

Гость||

Спасибо Боже, что услышал мои молитвы и очистил нашу Пензу от этого негодяя.

Гость||

кулик кулика видит издалека

Гость||

Не случайно американский президент психует, говорит такие слова, которые не сказали бы приличные люди. Видимо, что-то из-под контроля выходит. Все хуже и хуже. И чем это кончится, мы не знаем», - поделился точкой зрения Сергей Златогорский.

Спросили за Белозерцева, стрелки сразу на американцев перевёл.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мэр Кузнецка об аресте губернатора: Страна разберется
Причём разберётся без Сергея Златогорского!

Гость||

Гость писал(a):

Опять Америка виновата. Хватит людей за идиотов держать, мы же не слепые
кто Америку приплетает тот или явный дурак или хитрец хороший, к этому конечно же второе липнет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он назвал новости о задержанном главе региона и видеокадры «захватывающими дух».
У мера Кузнецка дух захватывает))

Гость||

Гость писал(a):

Спасибо Боже, что услышал мои молитвы и очистил нашу Пензу от этого негодяя.
Прошу, Господи, помоги нам избавиться от натахи кровавой и гриши клофелинщика.

Гость||

Гость писал(a):

кто Америку приплетает тот или явный дурак или хитре
Ты просто мимо скачи. Не парься. Твой небосклон хрустально ясен.

Гость||

Было время Сергей Златогорский работал вице-губернатором Пензенской области а сейчас он глава администрации города Кузнецка. А ещё вице-губернатором Пензенской области был Валерий Савин который сейчас занимает должность заместителя председателя правительства Пензенской области.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Это всегда есть и будет - такие эпизоды. Но в целом мы живем в такое интересное время, когда в мире все меняется. Не случайно американский президент психует, говорит такие слова, которые не сказали бы приличные люди. Видимо, что-то из-под контроля выходит. Все хуже и хуже. И чем это кончится, мы не знаем», - поделился точкой зрения Сергей Златогорский.
Аккуратнее надо... Один вон тоже галиматью бессвязную нес, америку с западом приплетал, и какой результат?

Имя: Гость
Комментарий:

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