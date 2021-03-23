Мэр Кузнецка об аресте губернатора: Страна разберется

23.03.2021 | 16:44

В понедельник, 22 марта, мэр Кузнецка Сергей Златогорский высказался по поводу задержания и обвинения губернатора Ивана Белозерцева в получении взяток.

Градоначальник поделился своей точкой зрения на случившееся с участниками оперативного совещания в мэрии.

«Это эпизод, с которым страна разберется, родина знает, что делать в таких случаях. Специально подготовленные люди есть, наверняка в ближайшее время все встанет на свои места», - высказался Сергей Златогорский.

Он назвал новости о задержанном главе региона и видеокадры «захватывающими дух».

«Это всегда есть и будет - такие эпизоды. Но в целом мы живем в такое интересное время, когда в мире все меняется. Не случайно американский президент психует, говорит такие слова, которые не сказали бы приличные люди. Видимо, что-то из-под контроля выходит. Все хуже и хуже. И чем это кончится, мы не знаем», - поделился точкой зрения Сергей Златогорский.