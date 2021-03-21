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Политика

СМИ: Белозерцева доставили на допрос, речь может идти о взятке

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев доставлен на допрос. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области», - пояснили в ТАСС.

Как сообщает агентство, Белозерцева подозревают в должностном преступлении, а именно в получении взятки.

«Да, он задержан по подозрению в получении взятки», - сообщил собеседник ТАСС.

Кроме того, по данным СМИ, задержан бывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель.

Информация об обысках у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сыновей появилась в ночь с 20 на 21 марта в местных телеграм-каналах. Наутро ее подтвердили федеральные СМИ, сославшись на источники среди правоохранителей.

В Пензе слухи пока не прокомментировали.

«В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», - пояснила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

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Гость||

Эх теперь полетят головы! Всех с весной, временем обновления

Гость||

Вот почаще бы просыпаться с такими хорошими новостями)

Гость||

Ну что,доигрался Ваня на баяне...

Гость||

Новость радостная конечно.... Но мы же понимаем в карой мы стране живем. Поставят теперь другого дармоеда, как была коррупции, все так и останется, а может и похуже станет.

Гость||

Давно пора!!!

Гость||

Все я праздновать это радостные новостя. Ну ноконец стоны граждан услышаны

Гость||

Дороги может без него сделают

Гость||

Ура товарищи ура!!!

Гость||

Передают, что речь идёт о взятке от Шпигеля в размере 31 млн. рублей, для заключения нужных госконтрактов по поставкам медикаментов в больницы региона. Шпигель добил Биосинтез и продал остатки индусам.

Гость||

Ещё в 2016 году.

Гость||

Иван что нибудь говорит?

Гость||

Давно пора!!!

Гость||

Гость писал(a):

Эх теперь полетят головы! Всех с весной, временем обновления
МЕСЯЧНИК ПО ОЧИСТКЕ ГОРОДА НАЧАЛСЯ!!!

Гость||

Конфискацию всего имущества у него и его родственников произвести и отправить в поле на посевную или в свинарники в пензенском районе говна понюхать как народ в близрасположенных населенных пунктах. Затравили всех запахом этого свиного говна

Гость||

Гость писал(a):

Ну что,доигрался Ваня на баяне...
Макарошки теперь будет есть каждый день.

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Имя: Гость
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