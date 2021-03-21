СМИ: Белозерцева доставили на допрос, речь может идти о взятке

21.03.2021 | 11:10

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев доставлен на допрос. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области», - пояснили в ТАСС.

Как сообщает агентство, Белозерцева подозревают в должностном преступлении, а именно в получении взятки.

«Да, он задержан по подозрению в получении взятки», - сообщил собеседник ТАСС.

Кроме того, по данным СМИ, задержан бывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель.

Информация об обысках у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сыновей появилась в ночь с 20 на 21 марта в местных телеграм-каналах. Наутро ее подтвердили федеральные СМИ, сославшись на источники среди правоохранителей.

В Пензе слухи пока не прокомментировали.

«В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», - пояснила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.