Около «ЦУМа» в Пензе задержали матерившуюся женщину

06.12.2024 | 17:11

В пятницу, 6 декабря, на улице Кирова в Пензе, у торгового центра «ЦУМ», задержали женщину, которая вела себя неподобающим образом.

Она громко материлась, чем привлекла внимание окружающих. На место прибыли полицейские, но хулиганка оказала им сопротивление.

Очевидцы сняли процесс задержания на телефон и выложили видео в Сеть, уточнив время события - около 11:00.

В пресс-службе регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что сотрудники патрульно-постовой службы задержали и доставили в отдел полиции 32-летнюю женщину.

«В отношении нее был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - уточнили в ведомстве.