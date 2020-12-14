В гордуме не будут рассматривать вопросы об уходе депутатов

В понедельник, 14 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы, которое начнется в 14:00, не будут рассматривать вопросы о досрочном прекращении полномочий двух депутатов.
Речь шла о 20-летнем Александре Рогожкине и 42-летнем Андрее Жданникове, которые представляют в думе КПРФ.
О том, что состав народных избранников может измениться, стало известно 10 декабря. Вопросы должны были быть вынесены на голосование 14-го числа во время комиссии по местному самоуправлению.
«Данные вопросы сняты с повестки дня заседания комиссии», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.
Изменения в гордуме 30 ноября анонсировал губернатор Иван Белозерцев.
«Я думаю, что в ближайшие месяц-два-три будут перемещения, в городской администрации, городской думе тоже будут некоторые изменения», - предупредил он тогда.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Да Ковид внесет коррективы.