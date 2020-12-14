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Политика

В гордуме не будут рассматривать вопросы об уходе депутатов

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В понедельник, 14 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы, которое начнется в 14:00, не будут рассматривать вопросы о досрочном прекращении полномочий двух депутатов.

Речь шла о 20-летнем Александре Рогожкине и 42-летнем Андрее Жданникове, которые представляют в думе КПРФ.

О том, что состав народных избранников может измениться, стало известно 10 декабря. Вопросы должны были быть вынесены на голосование 14-го числа во время комиссии по местному самоуправлению.

«Данные вопросы сняты с повестки дня заседания комиссии», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

Изменения в гордуме 30 ноября анонсировал губернатор Иван Белозерцев.

«Я думаю, что в ближайшие месяц-два-три будут перемещения, в городской администрации, городской думе тоже будут некоторые изменения», - предупредил он тогда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

губернатор Иван Белозерцев.

«Я думаю, что в ближайшие месяц-два-три будут перемещения, в городской администрации, городской думе тоже будут некоторые изменения», - предупредил он тогда.

Да Ковид внесет коррективы.

Гость||

утро вечера мудренее. не иначе

Гость||

да конечно, нехай сидят дальше

Имя: Гость
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