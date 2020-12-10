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Политика

В Пензе двое депутатов могут досрочно прекратить полномочия

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В Пензенской городской думе может измениться состав депутатов.

По данным, которыми располагает PenzaInform.ru, в понедельник, 14 декабря, состоится комиссия по местному самоуправлению, на которой будет решаться вопрос о досрочном прекращении полномочий Александра Рогожкина и Андрея Жданникова.

Оба народных избранника - и 20-летний Рогожкин, и 42-летний Жданников - представляют в думе КПРФ.

Изменения в Пензенской гордуме 30 ноября анонсировал губернатор Иван Белозерцев.

«Я думаю, что в ближайшие месяц-два-три будут перемещения, в городской администрации, городской думе тоже будут некоторые изменения», - предупредил он тогда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Молодцы коммунисты,запустили едрисне ежа в штаны!

Гость||

Предсказуемые репрессии со стороны едрисни против оппозиции.

Гость||

В 20 лет депутат - это как?

Гость||

У Единой России все равно абсолютное большинство -19 чел. ,они и без всех остальных все примут ,хотя ЛДПР ,СР,ПП это их филиалы.Да и КПРФ часто играет в поддавки.

Гость||

Когда будет сокращение по Мишустину на 10% ???

Гость||

А когда Савина арестуют ?

Гость||

Гость писал(a):

Когда будет сокращение по Мишустину на 10% ???
так сказали же сокращение за счет вакантный мест, так что все на местах останутся.

Гость||

Гость писал(a):

В 20 лет депутат - это как?
А как Бабынина от Едра стала депутатом не подскажешь?))))))

Гость||

В 20 лет,депутат,даже если,он ничейто родственник,даже если вся его родня слесари и токари,но в 20 лет какие законы он может принять,нет ни жизненного опыта ни знаний,а сидеть там и нажимать на те кнопки которые прикажут это уж слижком

Гость||

"Слишком" и на ул. Московская, 75, пять этажей

Гость||

Гость писал(a):

какие законы он может принять,нет ни жизненного опыта ни знаний,
Вот он то как раз жизнь знает, раз в 20 лет депутатом стал. =)

Имя: Гость
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