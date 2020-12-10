В Пензе двое депутатов могут досрочно прекратить полномочия

10.12.2020 | 11:13

В Пензенской городской думе может измениться состав депутатов.

По данным, которыми располагает PenzaInform.ru, в понедельник, 14 декабря, состоится комиссия по местному самоуправлению, на которой будет решаться вопрос о досрочном прекращении полномочий Александра Рогожкина и Андрея Жданникова.

Оба народных избранника - и 20-летний Рогожкин, и 42-летний Жданников - представляют в думе КПРФ.

Изменения в Пензенской гордуме 30 ноября анонсировал губернатор Иван Белозерцев.

«Я думаю, что в ближайшие месяц-два-три будут перемещения, в городской администрации, городской думе тоже будут некоторые изменения», - предупредил он тогда.